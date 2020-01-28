Tunç Soyer'den deprem itirafı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i depreme hazırlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi'nin ocak ayı toplantısında depreme ilişkin olarak, depreme karşı her türlü önlemi ve hazırlığı yaptıklarını ancak İzmir'in depreme hazır olmadığını söyledi.

Soyer şunları söyledi: "Biz Büyükşehir olarak afet karşısında ne yapacağımızı biliyoruz. Hangi araç gerecin kullanılacağını, hangi kadro ile çalışacağımızı, hangi toplanma alanlarının olduğunu biliyoruz ama ne yazık ki İzmir hazır değil.

Bunun için uzun soluklu çalışma gerekiyor. Bunu bir yerden başlatmak lazım, o çalışmaya başlıyoruz. Hem sahilde hem de fay hatları üzerinde yapılmış birçok yapı var. Bu yapılarla ilgili kentsel dönüşüm ve başka düzenlemeler adı altında mutlaka çare üretmek mecburiyetindeyiz. Bu oldukça uzun bir sunum gerektiriyor ama özetle, biz bu hazırlıklarımızı en kısa sürede İzmirlilerle paylaşacağız.

"İzmir'i hazırlamak için yola çıkmaya hazırız"

Toplanma alanları, afet anında nereye nasıl ulaşılmalı, kimler sorumlu, hangi araç gereçle nerede olunacak paylaşacağız. Bu projemiz hazır, bunu sadece paylaşacağız. Farkındalık için hem İzmir'de planlama sürecinde neler yapılması gerekir, bunu bilim adamları ile sunacağız, hem de çocuklara deprem farkındalığını öğretmek için onları eğitim alanına taşıyacağız.

Bizim belki de çok az yerde olan deprem simülasyon merkezimizde çocukları buluşturup farkındalığı büyüteceğiz. Depreme karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız, İzmir'i hazırlamak için yola çıkmaya hazırız." (İHA)