Tunç Soyer'den belediye gelirleriyle ilgili açıklama: Bu şekilde sürdüremeyiz, düzenleme yapılmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye gelirleriyle ilgili düzenleme çağrısında bulunarak, “Bu şekilde sürdüremeyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Haber Global'de Günün Nabzı programında Saynur Tezel'in sorularını yanıtladı. Soyer'in açıklamaları şöyle:

İstanbul Sözleşmesi

"Atatürk'ün cumhuriyetine çok yakışan bir şeyken bugün bu tartışılıyor. Düzenlemeler kadın haklarını korumaya dair düzenlemeler. Kadın hakları erkeklere dair bir şey değil. Burada bazı kadınlar bunu destekliyor olabileceği gibi bazı erkekler de buna karşı çıkıyor olabilir. Birlikte sahip çıkılması gereken

bir şey.

İstanbul Sözleşmesi eylemine sert müdahale

"Darp var ama çok şükür daha fazla büyümedi. Gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. Bu sözleşmeye sahip çıkmak her vatandaşın en doğal hakkıdır.

Koronavirüs'le mücadele

İzmir en çok vaka olan ikinci kentti, sonra gerek İzmirlilerin duyarlılığı gerek gösterdiğimiz hassasiyet sonunda gerilettik. Maskematiklerle hem hijyen hem de yaygın dağıtım ile erişimin önünü açmış olduk. 70 bin litre dezenfektan kullandık, vatandaşlarımız da buna büyük bir uyum gösterdiler. Sonra haziran

sonundan itibaren tablo değişmeye başladı.

Yoğun bakımlarda, yataklarda bir sıkıntı yok ama bu bizi gevşetmemeli. Her an parlayabilir vaka, vefat sayısı. O nedenle çok uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. İl Pandemi Kurulları'nda başka önlemler gündeme gelir.

Şakası yok. Ciddiyet almak mecburiyetindeyiz. Görüşülecek konu var ama bunlar görüşülmeden bir şey söylemem doğru olmaz.

Tarım kentidir İzmir ama aynı zamanda turizm kentidir. Hijyen kurulu marifetiyle kriterler belirledik. Çünkü, bir şeyi anladık ki, turizm cazibesi artık tek başına yeterli değil. Her bir tüketici bütün bu turizm cazibesinin dışında öncelikle hijyeni iyi mi, sağlık kurallarına uyuyor mu, ona bakıyor.

Belediyelerin ekonomik durumu

İzmir, Türkiye'de uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından en yüksek puanla değerlendirilen bir kent. Bu bir altyapıya bağlı. Çok güçlü bir bütçe dengesi var. O nedenle yüksek puanlarla derecelendirildi.

Su gelirlerinde yüzde 55 düşüş var. Toplu ulaşımda 177 milyon lira kaybımızvar. Yerel yönetimlerin çok muazzam gider kalemleri açıldı, gelirlerinde de düşüşler oldu. Köklü bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç var. Bu biçimde sürdüremeyiz. Hiçbir belediye sürdüremez. En güçlü dengeye sahip İzmir

Büyükşehir Belediyesi dahi sıkıntı altında. Biz toplu ulaşımda hala yüzde 18 KDV ödüyoruz. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, bunun gibi çok örnek var. Sadece bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bizim kamu kaynaklarına erişim noktasında sıkıntımız var.

Buca metrosu

Hiç durdurmadık oradaki çalışmayı da, ihale için ön çağrıya çıktık.

268 bin hanenin suyunu kesmedik borcunu ödemeyen. 13 binin üzerindeki hanenin suyunu tekrar bağladık. Aynı zamanda biz bu salgından işini kaybeden vatandaşlarımıza da nakit yardımı yaptık. 33 bin 800 haneye 400 lira

nakit yardımı yaptı.

Askıda kitap projesi

Ekmek kadar önemli bir şeyi insanlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Askıda kitap ile vatandaşımız 3 kitap aldı, askıya bırakıyor, ihtiyacı olan da kitapları alıyor. Bir yandan da kitap okuyamı özendirmek istiyoruz.