Tunç Soyer'den 'AVM'leri kapatın' talimatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM'lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı salgına karşı mücadele her alanda sürüyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin imzasıyla bu karar İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.