Tuna'da Osmanlı gemisi!

Macaristan'ın Solt kasabasından geçen Tuna nehrinin kıyısında Osmanlı dönemine ait 1615 yılında yapıldığı tahmin edilen bir yük gemisinin kalıntıları bulundu.



Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'a 1541-1686 yılları arasında egemen olduğunu belirten Macar arkeolog Attila Janos Toth, Osmanlı dönemine ait 400 yıllık geminin 20 metre uzunluğunda olduğunu ve meşe ağacından yapıldığını kaydetti.



Dalgıç arkeolog Toth, tesadüfen bulunan geminin paha biçilmez olduğunu, daha önce sadece bir kez Tuna nehrinde bu kadar eski bir geminin bulunduğunu açıkladı. Toth, koruma altına alınan gemiyi restore etmeye çalışacaklarını söyledi.

