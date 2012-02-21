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Dünya

Tuna Nehri'nin buzları Belgrat'ı vurdu

Tuna Nehri'nde hızla eriyen buzlar Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta kaosa yol açtı. Nehir'deki tekneler, dubalar ve yüzen restoranlar büyük hasar gördü.

21 Şubat 2012 09:46

 

 
T24 - Dondurucu soğuklar nedeniyle buz kesen Tuna Nehri pazar günü itibariyle yükselen hava sıcaklığıyla birlikte çözülmeye başladı.
 
Nehirde sürüklenmeye başlayan buz kütleleri Belgrat'ta teknelerin birbirine çarpmasına neden oldu. Ölü ya da yaralı olmadığı bildiriliyor. Fakat Reuters ajansına mülakat veren Sırplar maddi hasarın yüzbinlerce euro tutacağını söylüyor.
 
Tekne sahibi Mihailo Svilaric, yaklaşık 100 teknenin demirlediği bir marinada geriye sadece 'bir avuç' teknenin kaldığını söylüyor. Parçalanan teknelerin enkazının Tuna Nehri boyunca çözülen buzların arasında yüzlerce metre yayıldığı bildiriliyor. Ayrıca bazı yüzen restoranlar ve yük teknelerinin çıpa zinciri buzun etkisiyle kopunca nehir kıyısına oturdular.
 
Tuna Nehri, Avrupa'nın en işlek su yollarından biri.
 
 
 

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