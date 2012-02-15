Doğu Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 600'ü geçti

T24 - Doğu Avrupa ülkelerini etkileyen soğuk havalarda ölenlerin sayısının 600'ü geçtiği bildirildi.

Rus yetkililer, geçen ayın sonunda başlayan dondurucu soğuklarda 215 kişinin öldüğünü belirtirken, Ukraynalı yetkililer soğuk yüzünden 112 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Polonyalı yetkililer ise 107 kişinin öldüğünü açıkladı.

Soğukların en fazla etkili olduğu Romanya'da da şiddetli kar yağışı yüzünden 225 yerleşim yerindeki 23 bin kişiyle bir haftadan uzun süredir bağlantının kesildiği bildirilirken, yetkililer son 24 saatte 7 kişinin daha ölmesiyle soğuklardan ölenlerin sayısının 86'ya yükseldiğini ifade etti.

Yerel yetkililer, Macaristan'da 35, Sırbistan'da 20, Bosna'da 13, Kosova'da 10, Karadağ'da 5, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta 3, Makedonya'da 2 kişinin öldüğünü açıkladı.