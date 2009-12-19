Avrupa kara teslim

T24 -

Fransa ve İngiltere kar altında

ABD'de tipi

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre bu yıl nispeten çok da soğuk olmayan bir kış geçiren Avrupa, son günlerde havaların aşırı soğumasıyla, birden bastıran kar yağışlarına teslim oldu. Almanya'nın geneline etkili olan soğuk hava, kar ve buzlanmalar nedeniyle hafta sonunda meydana gelen trafik kazalarında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Yollardaki aşırı buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazalarında yüzlerce araç da hurdaya döndü. Soğuk hava özellikle Almanya'nın doğusunu etkisi altına alırken, ülke genelinde hava sıcaklığı ortalama eksi 10–15 derece dolayında seyrediyor.Fransa'nın kuzeyi ve İngiltere'nin güney doğusu da kara teslim olmuş durumda. Cuma gününden beri etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamlar olurken, çoğu yerde de elektrik kesintileri yaşandı, okullar tatil edildi.ABD'nin Virginia, Maryland eyaletleriyle başkent Washington'da da etkili olan yoğun kar ve fırtınalar nedeniyle “yoğun tipi” alarmı verildi. Vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarıları yapıldı. Virginia eyaletindeyse olağanüstü hal ilan edildi. Hafta sonunda kar fırtınası beklenen Virginia eyaletinde kar kalınlığının bir metreyi aşabileceği belirtiliyor. Valilik, vatandaşlara evlerinde yeterince içecek ve gıda malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunurken, meteoroloji yetkilileri, “son yılların en etkili kar fırtınalarının kapıda olduğunu” duyurdu.