T24 - Su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle Tuna Nehri’nde gemi seferleri durdu.



Romanya sınırının büyük bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri’nde su seviyesinin rekor düzeyde düşünce Bulgaristan kısmında tüm gemi ulaşımı durdu.



Tuna'nın Bulgaristan tarafında Silistre ile Somovit Limanları arasında su seviyesinin en az 15 yerde minimuma indiği belirlendi.



Tuna Nehri'ndeki mevcut su seviyesinin en son 1941'deki kuraklık sırasında tespit edildiği belirtiliyor.



Lom kentindeki limana son üç gündür tek bir geminin bile yanaşmadığı öğrenildi.



Bu durumda en büyük zararı, gemi nakliyat firmalarının gördüğü bildirildi.



