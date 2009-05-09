Tuna Koç, BBP genel başkan adayı oldu

BBP eski Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanı Tuna Koç, BBP'nin 24 Mayısta yapılacak Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıkladı.



BBP genel merkezinde basın toplantısı yapan Koç, Olağanüstü Büyük Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren partiye ve eski Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'na gönülden bağlı sivil toplum örgütleri tarafından istişare toplantıları yapıldığını söyledi.



Bu toplantılar sonucunda, genel başkanlığa aday olması konusunda geniş mutabakat sağlanan adaylardan birisinin de kendisi olduğunu belirten Koç, "Bu teveccühe kayıtsız kalamazdım, kalmadım da. Yaklaşık üç hafta önce bir uzlaşı olması durumunda genel başkanlığa aday olacağımı söylemiştim. Bugün bu teveccühe icabetin gereğini yerine getiriyor ve adaylığımı ilan ediyorum" dedi.



Büyük kurultaydan çıkacak her türlü sonuca saygı ve bağlılık duyacağını da dile getiren Koç, Yazıcıoğlu'nun belirlediği çizgi doğrultusunda parti bayrağını daha da yükseklere taşıyacaklarını ifade etti.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koç, genel başkanlık için kendisinden başka aday çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine, başka adayların da çıkabileceğini ancak kendisinin, üzerinde geniş mutabakat sağlanan isimlerden biri olduğunu kaydetti.

