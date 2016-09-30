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Kültür-Sanat

Tuna Kiremitçi: Romancılık hayatımı sonlandırıyorum

"Üşenmeyip gelirseniz çaktırmadan başka şeylerden de konuşuruz"

30 Eylül 2016 16:39

Tuna Kiremitçi, 9 Ekim'de Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek okur buluşmasıyla romancılık hayatını noklayacağını duyurdu. Kiremitçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Romancılık hayatımı bu söyleşiyle fiilen noktalıyorum dostlar. Üşenmeyip gelirseniz çaktırmadan başka şeylerden de konuşuruz" dedi.

Kiremitçi'nin açıklaması şöyle:

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