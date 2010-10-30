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Politika

TUNA BEKLEVİÇ SERBEST İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2010 10:06

-TUNA BEKLEVİÇ SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Ermenistan'da gözaltına alındığı belirtilen Güçlü Türkiye Partisi (GTP) Genel Başkanı Tuna Bekleviç, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunduklarını ve ilk uçakla İstanbul'a döneceklerini bildirdi.  Bekleviç, basın toplantısı yapmak üzere gittiği Ermenistan'da, Ermenistan Gizli Servisi tarafından eşi Elif Bekleviç, GTB Genel Başkan Yardımcıları Baybars Örsek, Göksel Akman ve Rudi Meral ile gözaltına alındıklarını kaydetti.  Bir süre Ermenistan Gizli Servisi binasında gözaltında tutulduklarını ifade eden Bekleviç, ''Ermenistan Gizli Servisi tarafından ülkeyi terk etmemiz tavsiye edildi. Şu anda Tiflis'teyiz. İlk uçakla eşim Elif Bekleviç ve genel başkan yardımcısı Baybars Örsek ile İstanbul'a geleceğiz. Göksel Akman ve Rudi Meral ise Gürcistan'da kalacak. Durumumuz iyi'' dedi.  Bekleviç öğle saatlerinde Taksim Hill Otel'de düzenleyeceği basın toplantısında durumu tüm ayrıntılarıyla açıklayacağını bildirdi. 

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