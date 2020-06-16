TÜMTİS: Kıdem tazminatımızdan elinizi çekin

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Merkez Yönetim Kurulu, hükümet tarafından gündeme getirilen kıdem tazminatı düzenlemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada düzenlemenin işçinin hakkının ortadan kaldırdığı ifade edilirken, düzenleme ile tazminat miktarının yarıya düşürülmesi, sonra da bütünüyle unutulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Düzenlemeye göre 56 yaşına kadar fondan hiçbir ödeme yapılmayacaktır''

"Bugün 30 günlük brüt ücret tutarı olan kıdem tazminatının 11 günlük bir bölümünü ya da işveren payını yüzde 4’e düşürerek fona devretmeye çalışıyorlar. Yani işverenin % 8,33 olan payını % 4’e düşürmek istiyorlar. Bununla kalmayıp işçinin ücretinden de kesinti yapmayı planlıyorlar. Mevcut düzenlemede kıdem tazminatı işten çıkarılan işçinin son ücreti üzerinden ve bütün sosyal haklar eklenerek hesaplanıp ödenirken getirilmek istenen düzenleme ile bu da ortadan kaldırılmaktadır. Ve düzenlemeye göre; 56 yaşına kadar fondan hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

Patronlar için hazırlanan 100 milyarlarca liralık yardım paketleri yetmemiş olacak ki şimdi de kıdem tazminatlarımıza göz dikiyor, patronlara peşkeş çekilecek yeni bir fon yaratmaya çalışıyorlar. İşsiz kalan işçiler için kurulan işsizlik fonunda biriken 133 milyar lirayı patronlara destek fonu haline getirdikleri gibi şimdi de kıdem tazminatı fonu adıyla işverenlere yeni bir arpalık yaratmaya çalışıyorlar.

“Özel sektörde çalışan 12 milyon işçi kıdem tazminatı alamıyor, kıdem tazminatını herkese yaygınlaştırıyoruz” gibi kuyruklu yalanlar uydurarak halkı aldatmak istiyorlar. Bugün kayıtlı işçilerin çok büyük bir oranı mahkemeler yoluyla da olsa kıdem tazminatı hakkından faydalanabilmektedir. Eğer işçileri düşünüyorlarsa mahkemelerin daha kısa sürede bitmesini sağlayacak tedbirler alabilir, her ne sebeple olursa olsun işten çıkan her işçiye tazminat ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapabilirler.

TÜRK-İŞ genel kurulunda; kıdem tazminatı hakkımıza yönelik herhangi bir girişimin genel grev sebebi olacağını, kıdem tazminatının son kalemiz ve kırmızı çizgimiz olduğunu ilan etmiştik. DİSK ve HAK-İŞ gibi konfederasyonlar ile hemen her sendika ayrı ayrı kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna ilan etmişti. Yani hem TÜRK-İŞ, hem DİSK, hem de HAK-İŞ ve bu konfederasyonlara bağlı tüm sendikalar, kıdem tazminatının işçi sınıfının kırmızı çizgisi olduğunu ilan etmişti. Bu nedenle ne hükümet ne de işveren kuruluşları son kalemiz olan kıdem tazminatı hakkımıza yönelik bir girişimde bulunmamalıdır."

''Kıdem tazminatı işçinin elinde kalmış son kazanımıdır, dokundurtmayız'''

"Hiçbir sendika ya da konfederasyon da kıdem tazminatı hakkımızı pazarlık masasına malzeme yapmaya kalkışmamalı, mevcut kazanımımızı ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tür girişimlere karşı “görüşmeye hazırız” gibi sözler sarf etmemelidir. Kıdem tazminatı işçinin elinde kalmış son kazanımıdır, DOKUNDURTMAYIZ.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in oybirliği ile alınmış bir genel kurul kararı vardır. Bu karar doğrultusunda TÜRK-İŞ, tüm konfederasyonlara çağrı yapmalı ve kıdem tazminatı hakkımızın gaspına izin vermeme mücadelesine öncülük etmelidir. Taslağın gündeme gelmesini beklemeden, derhal harekete geçilmelidir.

Konfederasyon ayrımı yapmaksızın tüm sendikalara kıdem tazminatı hakkımıza yönelik böylesi bir saldırı karşısında omuz omuza mücadele çağrısı yapıyoruz. Salgın günlerinde hiç ara vermeden fedakârca çalışmaya, üretmeye devam eden işçi sınıfı, kıdem tazminatı hakkını korumak için de aynı fedakârlık ve kararlılıkla mücadeleye atılmaktan çekinmeyecektir."