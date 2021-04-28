TÜMRAD-DER: Sağlık Bakanlığı, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerine ödenen nöbet ücretlerini geri istiyor!

Sağlık Bakanlığı, Danıştay’ın aldığı bir kararı gerekçe göstererek 2019 yılından sonra röntgen ve laboratuvar teknisyenlerine ödenen nöbet ücretlerini faizi ile birlikte geri istiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 20 bine yakın personelden 5 bin ile 10 bin arasında değişen ücretlerin geri istendiğini belirten Tüm Radyoloji Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği () Başkanı Heybet Aslanoğlu, “Bakanlığın yangından mal kaçırırcasına mahkemenin nihai kararını beklemeden nöbet ücretlerinin geriye dönük talep edilmesini doğru bulmuyoruz ve kararın iptali için karşı dava açacağız” dedi.

"Acil servis için ayrılmış röntgen ve laboratuvar birimlerinin olmaması, sağlık çalışanlarının sorunu değil"

Karara tepki gösteren TÜMRAD-DER Başkanı Heybet Aslanoğlu, bakanlığı fırsatçılıkla suçlayarak “Bakanlık, Danıştay’ın nihai kararını beklemeden geçen ay nöbet ücretlerini kesti, şimdi de geriye dönük faiziyle birlikte geri istiyor. Bu yanlış bir karar ve geri dönülmeli. Acil servis için ayrılmış röntgen ve laboratuvar birimlerinin olmaması, sağlık çalışanlarının sorunu değil, idari bir sorundur. İdarenin sorumluluğunda olan bir konuda faturanın sağlık çalışanlarına çıkarılması ne ahlakidir ne de hukukidir. Salgın günlerinde zor şartlarda çalışanların geriye dönük nöbet ücretlerinin istenmesi hayal kırıklığına neden oldu” dedi.