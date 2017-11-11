TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Olgun: Azimli çalışmayla yerli otomobilde başarıya ulaşılır

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- YERLİ motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN\'ın Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun, Türkiye\'de yerli otomobil üretiminin azimli çalışma sonunda başarıya ulaşacağını söyledi.

Adana\'da süren Tarım Fuarı\'na katılan TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun, gündemdeki yerli otomobil üretimiyle ilgili görüşlerini paylaştı. TÜMOSAN\'ın yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olduğunu anlatan Olgun, \"Biz traktörde kendimizi Türkiye\'nin en büyük baba yiğidi olarak görüyoruz. Çünkü yüzde 100 yerli sermayeyle yüzde 100 üretim yapan, yerli sermayeli bir kurum, bir şirketiz\" dedi.

\"SONUNDA MUVAFFAK OLURUZ\"

TÜMOSAN marka traktörlerin tamamında yerli tasarım ve motorların kullanıldığını söyleyen Serhun Olgun, şunları anlattı:

\"TÜMOSAN olarak ürettiğimiz traktörlerin tamamında kendi tasarladığımız, kendi ürettiğimiz motorları kullanıyoruz ve bu traktörleri şu ana kadar yüzde 70\'inde tamamen kendi tasarladığımız şanzımanları kullanıyoruz. 2018 itibariyle de artık şanzımanda yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıp yurtdışından aldığımız parçaları tamamen bırakacağız. Tamamen kendi üretimimiz olan ürünlerle devam edeceğiz. Biz şirket olarak yurtdışında kazanç kaybı olmaması için azimle çalışıyoruz. Yerli otomobil üreticileri de inşallah bizim gösterdiğimiz azmi gösterirler ve sonunda muvaffak oluruz.\"

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