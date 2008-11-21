ABD'de kolunda uyuşma ve bulanık görme şikâyetleriyle doktora giden Rosemary Alvarez adlı kadının beyninden tümör yerine kurtçuk çıktı.



Arizona eyaletinde yaşayan Alvarez'i muayene eden doktorlar, şikâyetlerine yol açan şeyin bir tümör olabileceğini düşünüyorlardı, ancak MR sonuçları geldiğinde herkes şok geçirdi.



Genç kadının beyninde, dokuları yiyerek derinlere ilerleyen kurtçuğu gören doktorlar, hemen hastayı ameliyata aldı.



Başarılı geçen operasyonla Alvarez'in 'beynini kemiren' kurtçuk çıkartıldı.



Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten beyin cerrahı Doktor Petre Nakaji, Alvarez'in şikâyetlerinin kısa zamanda geçmesini beklediklerini söyledi.



Uzmanlar, Alvarez'in beynine giren kurtçuğun, az pişmiş domuz eti yemesinden ya da tuvaletten sonra ellerini yıkamamasından kaynaklanmış olabileceğini öngörüyor.



Nakaji, son aylarda vücudunda kurtçuk çıkan 6 hastanın daha rapor edildiğini vurgulayarak, sorunun kamu sağlığını tehdit eden yeni bir tehlike olabileceğinin altını çizdi.

