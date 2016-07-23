MİT'e darbe girişimi ihbarını kim verdi?

Genelkurmay Karargâhı’nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a “Başımıza geç” teklifinde bulunan Tümgeneral Mehmet Dişli’ye ait olduğu iddia edilen bir bond çanta bulundu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, tutanakla tespit edilen çantanın içinden ise yüklü miktarda dolar ve Sig Sauer tabanca çıktı.

Cumhurbaşkanı’na haber verilip verilmediği tartışması sürerken, darbe ihbarının MİT’e nasıl iletildiği ortaya çıktı. Selvi'nin aktardığına göre, planlama sırasında darbecilerle birlikte hareket eden bir subay 15 Temmuz Cuma günü MİT’i arayarak, “Kara Havacılık Okulu’ndan birkaç helikopter kalkabilir, sıkıntılı bir harekât olabilir” diyor. MİT’in darbe ihbarını bildirmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar’dan Kara Havacılık Okulu’na giderek gözlem yapmalarını istiyor. İki generale Ankara Garnizon Komutanı Korg. Metin Gürak da katılıyor.

Selvi, bulunan çanta ile ilgili yaşananları ve istihbarat trafiğini şöyle anlatıyor:

Genel Sekreterlik makamının girişindeki fotokopi makinesinin altına gizlenmiş olarak bulunan çantayla ilgili savcılığa haber veriliyor. Savcılık tarafından tutanak altına alınan çantanın içinden 1 adet kısa namlulu Sig Sauer marka tabanca ile yüklü miktarda doların çıktığı söyleniyor.

Tutanakla tespit

Arama sırasında fotokopi makinesinin yerinin değiştirilmesi sırasında ortaya çıkarılan şifreli bond çantanın içindeki dolarların ne maksatla kullanılacağı öğrenilemedi. Çantadan silah ve dövizin çıkması, Dişli’nin kaçma planı olarak değerlendiriliyor. Bond çanta içinde ele geçirilen döviz, bir tutanakla tespit edildikten sonra adli emanete alındı. Dişli, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar kurtarıldıktan sonra helikopterle Çankaya Köşkü’ne gelişi sırasında onun yanında yer almıştı. Tümg. Dişli’nin darbe gecesini yöneten 4 kişilik komitenin başı olduğu ortaya çıktı.

İşte o 4 general

15 Temmuz gecesi darbeci birlikleri sevk ve idare eden 4 generalin isimleri şunlar:

1- Tümg. Mehmet Dişli (Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı)

2- Tuğgeneral (Havacı) Kubilay Selçuk

3- Tuğamiral (Denizci) Ömer Faruk Harmancı

4- Tuğgeneral Hakan Evrim (Akıncı Ana Jet Üs Komutanı)

Tümgeneral Dişli, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’a “Başımıza geç, Kenan Evrenol” teklifini götüren kişi olarak biliniyor.

Hava Kuvvetleri o gece İstanbul’da Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğünündeydi. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal ile Şanver Paşa darbeciler tarafından düğünde derdest edilmişlerdi. İleride Hava Kuvvetleri Komutanı olacak gözüyle bakılan Şanver Paşa’nın kızının düğününde bir tek Akın Öztürk Paşa yoktu. Akın Öztürk’ün o gece düğüne gitmek yerine darbeye iştirak etmesi ise şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Şahitken gitmemiş

Darbenin lideri olarak gösterilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk hakkında da çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Akın Öztürk’ün o düğünde nikâh şahitlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Düğüne katılacağı ve kız tarafının şahidi olarak nikâh masasında yer alacağını bildiren Akın Öztürk, öğle saatlerinde Şanver Paşa’yı arayıp nikâha katılamayacağını bildiriyor. İstanbul’daki nikâh yerine Akıncı Üssü’ne geçmek suretiyle darbeye karışan Akın Öztürk’le ilgili ilginç nokta sadece bu değil. 24 Temmuz tarihine kadar izinli olan ve tatilini geçirmek üzere İzmir Gümüldür’de bulunan Öztürk Paşa, tatilini yarıda keserek 15 Temmuz Cuma günü İzmir’den Ankara’ya geçerek en yüksek rütbeli general olarak darbeye katılıyor.

Subay MİT'i aramış

Bu arada darbenin Cumhurbaşkanı’na haber verilip verilmediği tartışması sürerken, darbe ihbarının MİT’e nasıl iletildiği ortaya çıktı. Planlama sırasında darbecilerle birlikte hareket eden bir subay 15 Temmuz Cuma günü MİT’i arayarak, “Kara Havacılık Okulu’ndan birkaç helikopter kalkabilir, sıkıntılı bir harekât olabilir” diyor. MİT’in darbe ihbarını bildirmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar’dan Kara Havacılık Okulu’na giderek gözlem yapmalarını istiyor. İki generale Ankara Garnizon Komutanı Korg. Metin Gürak da katılıyor.