"Tümgeneral Mehmet Dişli 8 kişilik ekibiyle 'dönüşüm' adı altında darbenin stratejisini hazırlamışlar"

Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olmasından sonra tümgeneralliğe terfi edip Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı olan Tümgeneral Mehmet Dişli ve 8 kişilik ekibinin 'ordunun dönüşümü' adı altında darbenin stratejisini hazırladıkları öne sürüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ' darbe girişimi soruşturmasında önemli tespitlere ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına 2 ayrı liste girdi. 9’ar kişiden oluşan listelerde, darbe girişiminde aktif rol alanlara dikkat çekildi. İlk liste, darbenin beyin takımında yer alan ve TSK’dan ihraç edilip tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli’nin başında bulunduğu Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda görev alanlardan oluşuyor.

Listede, Dişli’nin altında görev yapan FETÖ’cülerin 1’i ölü, 2’si firari, diğer 5’i ise tutuklu olarak yer alıyor. Bu isimler şöyle: Proje Geliştirme Şube Müdürü K. Albay Doğan Öztürk (tutuklu), Strateji İzleme ve Araştırma Şubesi’nden K. Binbaşı Bülent Kaya (firari), K. Binbaşı Yusuf Yenidağ (firari), K. Binbaşı Zekeriya Açıkgöz (öldü), Başçavuş Suat Sağlam (tutuklu), K. Albay Zeki Demir (tutuklu), Yarbay Lütfullah Taşyumruk (tutuklu) ve K. Binbaşı Ahmet Durmaz (tutuklu)

Dişli için kuruldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan Dişli, Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanı olduğu 2015 YAŞ’ında tümgeneralliğe terfi edip Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı oldu. Bu daire Dişli için özel kuruldu, ordunun dönüşüm stratejisini hazırlamakla görevlendirildi.

Ancak savcılık Dişli ve ekibinin, ‘dönüşüm’ adı altında darbenin stratejisine çalıştığına dair bilgilere ulaştı. Genelkurmay Başkanı Akar’ı darbe bildirisini imzalaması için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıkan Dişli ifadesinde, “4 yıldır Proje Değişim Dönüşüm Dairesi’nde çalışıyorum. Bugün de (19 Temmuz) bu planı Cumhurbaşkanı’mıza arz edecektim. Benim FETÖ ile bağlantım yoktur” dedi.

Güler'in etrafındaki ihanet çemberi

İkinci listede, o gece Karargâh’ta rehin alınan Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in 9 kişilik yakın çalışma ekibi yer alıyor. Savcılık, ekibin tümünün FETÖ’cü olduğu ve darbede aktif görev aldıkları tespitine ulaştı.

Bu isimler şöyle: Özel Sekreter K. Yarbay Bünyamin Tuner, Özel Sekreter Tank K. Binbaşı Vahap Kavaker, Özel Sekreter Yardımcısı K. Binbaşı Recep Özkan, Emir Subayı Binbaşı Mehmet Akkurt, Emir Subayı Yardımcısı Fatih Ekici, Koruma Astsubayı Lütfi Karaca, Koruma Personelleri Başçavuş Yusuf Yalçın, Üstçavuş Uğur Kent ve Üstçavuş Murat Bingöl. Yaşar Güler’i yere yatırarak, derdest eden Binbaşı Akkurt Karargâh’taki çatışmada öldürülmüştü.