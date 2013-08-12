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Tümgeneral Hıfzı Çubuklu görevine başladı

Çubuklu mahkemeye sunduğu dilekçesinde ‘bugün itibariyle Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görevine başladığını’ belirtti

12 Ağustos 2013 17:54

Ergenekon davasının hükümlüsü Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Genelkurmay Başkanlığı'nda Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine başladı.

Ergenekon terör örgütü üyeliği suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 7 yıl 6 ay hapis cezası alan ve tutuklu geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliye edilen Tümgeneral Çubuklu, avukatı aracılığıyla hakkında konulan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Çubuklu mahkemeye sunduğu dilekçesinde ‘bugün itibariyle Genelkurmay Başkanlığı’ndaki görevine başladığını’ belirtti.

Görevi itibariyle kaçma şüphesinin olmadığını belirten Çubuklu, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Genelkurmay Adli Müşaviri iken tutuklanan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Ocak ayında yine aynı kurum bünyesinde olan Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atanmıştı.

 

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