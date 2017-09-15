Tümgeneral Cevat Yazgılı: Akın Öztürk "İsrail bizi sattı" dedi!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak yazılı beyanda bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı, davanın bir numaralı sanığı Akın Öztürk’ün, gözaltında bulunduğu sırada, "İsrail bizi sattı" dediğini belirtti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı Selfet Giray, Yazgılı'nın darbe girişiminden sonra gözaltında bulunduğu sırada yaşadıklarına ilişkin tanık sıfatıyla verdiği ifadenin bir nüshasının dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Yazgılı, dosyaya giren yazılı ifadesinde, gözaltında olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Öztürk’ün de aralarında bulunduğu üst düzey rütbelilerle aynı yerde kaldığını belirtti.

"Bu sözü Kemal Mutlu da duymuş olabilir"

Hürriyet’in haberine göre Yazgılı, sanıklar Akın Öztürk, Aydemir Taşçı, Kemal Mutlu ve tanımadığı başka bir rütbeli ile sorgulama aşamasına kadar bir arada kaldıklarını kaydederek, “Başımızda polisler olduğu için Akın Öztürk ile sohbet etme imkanı bulamadım. Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine ‘İsrail bizi sattı’ dedi. Bu sözü Kemal Mutlu da duymuş olabilir. Bu sözü duyduğumda darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

"Zinhar itiraz ediyorum"

İfadenin okunması üzerine söz alan sanık Akın Öztürk, Yazgılı’nın aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini belirterek, “Böyle bir konuşma geçmiş ise duyulacak kadar Kemal Mutlu yakınımdaydı, ona da sorulsun. Zinhar itiraz ediyorum. Aydemir Taşçı da oradaydı, ona da sorulabilir” dedi.