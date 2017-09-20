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Spor

Tümer Metin'den eleştirilere sert yanıt: Dolarları merak ediyorsunuz, hiç endişeniz olmasın...

"Hayatınız sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ibaret olabilir ancak benim için öyle değil"

20 Eylül 2017 17:49

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, kendisini sosyal medyadan geçmişiyle eleştiren kullanıcılara Instagram hesabından, "Dolarları merak ediyorsunuz, hiç endişeniz olmasın, hepinizin sülalesine yeter de artar bile" yanıtını verdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olması hâlâ eleştirilere konu olan eski milli futbolcu, "Hayatınız sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ibaret olabilir ancak benim için öyle değil" derken, sorular üzerine Beşiktaşlı olduğunu da yazdı.

42 yaşındaki eski futbolcu, 'umrunda olmadığını' söylediği sorular ve eleştiriler için Instagram hesabından şu metni paylaştı:

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye gitmeseydin...
Aldığın dolarlar bitti mi?
Hangi takımı tutuyorsun?
Fenerbahçe transferinden pişmanlığın var mı?
Askere gitmemek için Yunanistan’a kaçtın…

Sizlere iki kelam sözüm var; her paylaşıma mütemadiyen yazdığınız, zehrinizi akıttığınız, aklınızın yettiğince siteminizi yapıp kahve köşelerinde egolarınızı tatmin ettiğiniz bu ve benzeri sorularınız var ya inanın hiç umrumda değil… İzah edeyim, hayatınız sadece Beşiktaş veya Fenerbahçe’den ibaret olabilir lakin benim değil, ben bana bahşedilen bir yeteneğin farkına varıp kendimi o meşakatli yola adamış biriyim… Bizim işte de (Farkındaysan iş dedim, sizlere lafım; muhasebeci, emlakçı, garson vs. arkadaşlarım) klasik bir tabir vardır "futbol nankördür" tövbe ben diyemem keza,hayatımda ki herşeyi meşin yuvarlak sayesinde kazandım ama gel gör ki "insanlar nankör" uzun lafın kısası Eminem'in 8Mile filmi final sahnesindeki gibi sizden önce ben söyleyim rahat edin; Beşiktaş'ı tutuyorum evet ama iş ahlakı gereği Türkiye'nin en güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe'de iyi hizmet ettiğimi ve tüm camianın takdirini kazandığımı biliyorum(üstelik Beşiktaşlılığımı hiç saklamadan başardım bunu)

Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum bunu değiştirmeye ne senin gücün yeter ne de bir başkasının böyle biline.. pişmanlık konusu; hayatımda "keşkelerin" yerine "iyikileri" koyduğumdan bu yana huzurluyum

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