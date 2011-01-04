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Yaşam

Tümer Metin Ferrari’siyle kaza yaptı

Tümer Metin (36), otomobiliyle antrenmana giderken park halindeki iki araca çarptı.

04 Ocak 2011 02:00

 T24- Yunanistan’ın Larissa takımında forma giyen Tümer Metin (36), otomobiliyle antrenmana giderken park halindeki iki araca çarptı. 

Tümer Metin Ferrari’siyle kaza yaptı

Önceki gün Ferrari F430 marka otomobiliyle antrenmana giderken, aşırı sürat yüzünden kontrolü kaybederek, iki araca çarpan Metin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazadan hemen sonra yapılan alkol testi sonucu Metin Tümer’in içkili olmadığı belirlendi. Metin’in durumunda endişe verici bir şey olmadığı saptanınca hemen taburcu edildi. Metin’in Ferrari’siyle çarptığı iki otoda büyük hasar meydana geldi. Yunan medyasındaki yorumlarda ise, “sadece diğer ülkelerde olmuyor, bizde de süper otoları ile kaza yapan futbolcular var” ifadesi kullanıldı.


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