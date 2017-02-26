Tümer Metin beraber oynadığı futbolcular arasından kendi 11'ini seçti

Türk futbolunun en yetenekli orta saha oyuncularından biri olan, günümüzün futbol yorumcusu Tümer Metin, futbolculuk yıllarında aynı dönemde oynadığı en iyi 11'i seçti.

Tümer Metin'in altın 11'i şöyle:

1- Cordoba

2002-2003 sezonunda İtalya'nın Perugia takımından Beşiktaş'a transfer oldu. 2003'te Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta önemli payı vardı. 2006 yılında 137 kez giydiği siyah-beyazlı formaya veda etti.

2- Ümit Davala

1995-96 sezonunda G.Saray'a İstanbulspor'dan transfer edildi. İtalya'da Milan ve Inter formaları giydikten sonra Werder Bremen'de futbola veda etti. 2002 Dünya Kupası'nda Japonya ve Çin maçlarında attığı goller ve çeyrek finalde İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı goldeki asistiyle tarihe geçti.

3- Ergün Penbe

G.Birliği, G.Saray ve G.Antepspor formaları giydi. Kendi jenerasyonunun pozisyonundaki en iyilerinden kabul edilen Ergün Penbe, 63 kez milli formayı giydi.

4- Bülent Korkmaz

Kariyerinin tamamını G.Saray'da geçirdi. 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüklerinde Milli Takım'ın savunmasının belkemiği olurken, 100. kez milli olan ilk futbolcu sıfatıyla tarihe geçti.

5- Zago

2002-03 sezonu için Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'ın ligi şampiyon olarak tamamladığı 100. yıl kadrosunun önemli oyuncularından biri olarak defans mevkiinde görev aldı. 2004'te Beşiktaş'ta ayrılıp ülkesine döndü.

6- Emre Belözoğlu

Inter, Newcastel United ve Atletico Madrid formaları ile Avrupa'nın 3 büyük liginde kendisini kanıtlayan Emre Belözoğlu, G.Saray ve F.Bahçe ile şampiyonluklar yaşadı, bugün de Başakşehir'in başarısı için ter döküyor. Milli Takım'da bugüne dek 164 kez sahaya çıktı.

7- Alex De Souza

F.Bahçe'de 2004-2012 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kaldırırken, Brezilya'da Palmerias ve Cruzeiro'da lig ve kıta şampiyonlukları kazandı. 2007'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin asist krallığına ulaşırken, Süper Lig'de attığı 136 gol ile 100'ler Kulübü'ne girdi.

8- Tuncay Şanlı

Tuncay Şanlı, Türkiye'de Sakaryaspor, Fenerbahçe ve Bursaspor; İngiltere'de ise Middlesbrough, Stoke City, Bolton Wanderers'ta gösterdiği performans ile ülke futboluna adını yazdırdı.

9- Nihat Kahveci

Beşiktaş, Real Sociedad ve Villarreal formaları ile Türkiye ve İspanya futbolunda kalıcı bir iz bırakan Nihat Kahveci, Milli Takım'ın Norveç ve Bosna Hersek maçlarındaki galibiyet gollerini atarak, EURO 2008 Finalleri'ne gitmesinde başrolü oynamasının yanı sıra turnuvanın da unutulmazları arasına girmişti. 2004'te İspanya La Liga'da "Yılın En İyi Yabancı Oyuncusu" seçilmişti.

10- Sergen Yalçın

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor formaları ile Süper Lig'in 4 şampiyon takımlarının tamamında forma giyen ilk oyuncu tarihe geçmiştir. Kariyeri boyunca resmi maçlarda 145 gol kaydederken, jenerasyonunun Avrupa çapında 10 numarası olarak hafızalara kazınmıştır.

11- İlhan Mansız

Tümer Metin, Samsunspor'dan Beşiktaş'a birlikte transfer olduğu yakın arkadaşı İlhan Mansız'ı da ilk 11'e ekledi. Türk Milli Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Senegal'e uzatmaların 94. dakikasında attığı altın gol, dünya futbolunun hafızasına kazınan İlhan Mansız, Samsunspor ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın unutamadığı isimlerden oldu.