Tümen Komutanı Bölük: Uludere saldırısını köylüler haber verdi



HÜLYA KARABAĞLI

T24/ ANKARA



TBMM İnsan Hakları Uludere olaylarını inceleme heyeti bölgedeki ikinci gününde sürpriz açıklamalarla şaşırdı. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük, “ Bombalamadan haberimiz yoktu. Olmadı” dedi. Tümen komutanlığının, bombalama sonrasında, vatandaşların kendilerini araması sonucunda olaydan haberdar oldukları anlaşıldı.



İnceleme heyeti, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 23. Sınır Tümen Komutanı İlhan Bölük, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Zeki Vatan ile Uludere Kaymakamı Naif Yavuz ile görüştü. Valilikte verilen birifingde, olay gününe ilişkin çarpıcı bilgiler damgasını vurdu.



Tümen komutanlığı, bombalananın sının ötesi kapsamına girdiğini bu nedenle bombalama yetkisinin kendilerinde olmadığını anlattı. Tümgeneral İlhan Bölük, “Bombalamadan haberimiz yoktu. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine bilgimiz oldu” dedi.





‘Hava trafiğine kapalı emri”



Olay günü akşam saat 21. 00’de ‘ hava trafiğine kapalı’ emri geldiğini anlatan tümgeneral Bölük, “ Böyle bir talimat bir bombalama yapılacağı anlamına gelmiyor. Sadece hava trafiğine kapatılmış da olabiliyor” dedi.





CHP’li Özdemir: Bombalamada tümen devre dışı



CHP’li Malik Ecder Özdemir, T24’e, “ Emir komuta zinciri içerisinde valilik ve tümen komutanlığı tamamen devre dışı. Bombalamadan hiçbir biçimde haberleri yok. Tümen komutanı, bombalamadan haberleri olmadığını söyledi. Olay sonrası çok sayıda vatandaşın araması nedeniyle haberleri oluyor” dedi.





İlk ve ikinci bomba arasındaki 45 dakika



“İlk ve ikinci bomba arasındaki 45 dakika süre’ iddialarına dikkat çeken Özdemir, “ Şimdi buradaki yetkililer devre dışı bırakılınca bu sorunu da yanıtını alamadık. Çünkü, 4 5 kez bombalandığı söyleniyor. Ama yanıtlar burada değil”.





‘Siyasi iradenin yazılı emri’



CHP’li Özdemir, son bilgilerle olayların biraz daha netleştirdiğine dikkat çekti ve “ Şimdi asıl soru sadece Heron görüntüleri değil. Bombalama emrini verebilmesi için siyasi iradenin yazılı bir talimatı olması gerekiyor. Siyasi irade bu talimatı neye göre verdi. İstihbarat bilgisi ni kim verdi? “





Heron ayrı bir muamma



Heron görüntülerini inceleme kararı alan komisyon, adres konusunda da sıkıntılı. CHP’li Özdemir, “ Uludere Savcılığına sorduk. Onlar Diyarbakır Mahkemesi’ne yönlendirdi. Ama mahkeme de Genelkurmay diyor. Ankara’da istenecek ve izlenecek”.