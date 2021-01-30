TÜMDEF: Kamu hastanelerinde ürün malzeme tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor, ameliyatlar durma noktasında

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncellenmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını, sektörün uzun süredir tahsilat yapamadığını ve alacaklarından yüzde 25 feragat yapmaya zorlandığını belirtti. "Özellikle kamu hastanelerinde kalça protezi ameliyatları, yenilenmesi gereken revizyon ameliyatları ve tümör protezi ameliyatları için gereken alınamıyor" diyen Delikanlı, "Ameliyatların durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Delikanlı, “Geciken krediler, kiralar ve personel ücretlerinin yanı sıra vergi borçlarına rağmen sektör pandemi koşullarında üzerine düşeni yaptı” dedi. Feragat nedeniyle bazı ürün gruplarına ulaşılamayabileceğinin ve ameliyatların durmasına neden olabileceğinin vurgulandığına dikkat çeken Delikanlı, şunları kaydetti:

“Bu alanda yüzde 85 oranında ithalat bağımlısı olan Türkiye’de 1 Ocak itibarıyla kurların güncellenmesi, buna karşın i nedeniyle ürün tedarik sıkıntılaSUT’taki fiyatların güncellenmemesrı yaşanmaya başladı. Özellikle kamu hastanelerinde kalça protezi ameliyatları, yenilenmesi gereken revizyon ameliyatları ve tümör protezi ameliyatları için gereken alınamıyor. Ameliyatların durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz."