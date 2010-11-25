Tüma. Güven: Yaşanan arbedeyi görenler insanlık namına arasın

T24

‘Çabuk telefonunu al, kır’



‘Kan aktı, rapor aldım’



Emekli Tümamiral İlker Güven, kendisine boşanma davası açan eşi Sunahanım Güven’i dövdüğü iddiasına karşılık, gazeteye verdiği ilanla olayla ilgili şahit arıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Güven, ilanda Kadıköy’de bir çiçekçinin önünde yaşanan olayı görenlerin “insanlık namına” kendisini aramasını istedi. Güven, “Dayak iddiası yalan, şahitler de yalan söylüyor, gerçeğin ortaya çıkması için bu ilanı verdim. Asıl darp edilen benim” dedi.Güven’in kendisine boşanma davası açan eşiyle birbirlerine karşı hakaret ettikleri iddiasıyla açılan davanın 4 Kasım’daki duruşması, çiftlerin karşılıklı tartışmasına sahne olmuştu. Duruşmadan sonra çift arasındaki gerginlik sokakta da sürmüş, iddialara göre emekli Güven eşi Suhanım Güven’i bir çiçekçinin önünde dövmüştü.“Çiçek almak için gittiğim çiçekçinin önünde Sunahanım Güven ile İlker Güven, Meral Güven (İlker Güven’in kardeşi) ve Figen Opak Çiçek tartışıyorlardı. Figen Opak Çiçek, İlker Güven’e, ‘Çabuk Sunahanım’ın telefonunu al, kır. Bizi görüntülemesin’ dedi. Sunahanım Güven kaldırımda, iki otomobil arasında kaldı. İlker Bey, Sunahanım Güven’i dövmeye başladı. Ben de araya girip, ‘Ne yapıyorsunuz? Kadına el kalkar mı?’ dedim. Bir kadın daha geldi, Sunahamım Güven’i sakinleştirmeye çalıştık. Figen Opak Çiçek, ‘Si... git, o...’ diye bağırdı.” Diğer şahit Ayşe Gümüş ise İlker Güven’in Sunahanım Güven’e “Davadan vazgeçmezsen seni ve çocuklarını yaşatmam” dediğini iddia etmişti.İlker Güven ise gazetelere ilan vererek, “04 Kasım 2010 günü Kadıköy Medrese Karakol Sokakta bulunan çiçekçinin önünde saat: 11.00/11.30 sıralarında yaşanan arbedeyi görenlerin insanlık namına 0533... nolu telefonu araması rica olunur” şeklinde ilan vererek, olayı gören şahitlerin kendisini aramasını istedi.İlker Güven, “Hakkımdaki iftiralarla ilgili gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tam tersine darp edilen, hakarete maruz kalan ben oldum, avukatım ve kız kardeşimle birlikte. Yürürken arkamdan gelip attığı tokat, elinde ne varsa, kulağımı yardı. Bayağı kan aktı. Rapor aldım, bunu savcılığa da aktardık” dedi.