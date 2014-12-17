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Ekonomi

Tüm zamanların rekorunu kıran dolar ile Euro'da son durum ne?

Dolar, dün 2.4140 liraya çıkarak tüm zamanların yeni rekor düzeyine tırmanmıştı

17 Aralık 2014 12:24

Küresel gelişmeler ve iç siyasi gerginliklerle dün yeni rekor düzeye yükselen dolar, yeni güne 2.37 liranın üzerinde başladı. Bir süredir hızla düşerek 60 doların altına gerileyen Brent tipi petrolün varil fiyatı ise dünkü 59.50 - 60.00 dolar düzeyinde hareket ediyor. Kesintisiz yükselişle dün 2.4140 liraya çıkarak tüm zamanların yeni rekor düzeyine tırmanan dolar, Merkez Bankası'nın, enerji ile ilgili kamu kurumlarının ayda 1.0 - 1.5 milyar dolarlık döviz talebini piyasadan çekmesiyle gerilediği 2.37 - 2.38 dolar bandında hareket ediyor. Euro ise 2.9536 seviyelerinde yüzde 0,16 kayıpla işlem görüyor.

Doların rekor düzeylere çıktığında, Parite etkisiyle 3.0 lira üzerine çıkan Euro da, yeni güne dolardaki düşüşle birlikte çekildiği 2.96 - 2.97 lira düzeylerinde başladı ve döviz sepeti de 2.67 üzerinde kaldı.

 

Faiz yükseldi

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki satışların yanı sıra 14 Aralık operasyonunun gerilimi tırmandırması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın operasyonların süreceği sinyali vermesi ve başta AB olmak üzere gelen eleştirileri dikkate almaması doların yeni tarihi zirveyi tırmanmasına neden oldu. Rusya merkez bankası ise petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin resesyona doğru sürüklenmesiyle rublede görülen kayıpların önüne geçmek için politika faizini ani bir kararla yüzde 10.5'ten yüzde 17'ye yükseltti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi kısmama kararıyla 20 dolar yitiren Brent petrolünün varil fiyatı 59.64 dolar,  ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 55.35 dolar düzeyinde hareket ediyor.

 

FED açıklaması

 

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa faiz artıracak olan ABD Merkez Bankası'nın piyasaya yön verecek kararı bu akşam açıklanacak. FED yetkilileri bu toplantıda hedefin altında seyreden ABD enflasyonu ile Avrupa ve Asya ekonomilerindeki zayıflığa rağmen faizlerin "uzunca bir süre" düşük kalacağı ifadesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verecek. FED'in kararlarında, faiz artırımının beklenenden daha erken yapılacağına ilişkin bir ifade yer alması durumunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ükelerin piyasalarına kaynak akışının kesilmesi bekleniyor. Böyle bir gelişme başta lira olmak üzere, birçok gelişmekte olan ülkenin para birimlerini olumsuz etkilerken, bu piyasalarda hisse senetlerinden de çıkışlar ve borsalarda düşüşler yaşanacağı belirtiliyor.

 

'Avrupa'ya kötü sürpriz'

 

Fitch Ratings'in internet sitesinden yapılan açıklamada EFSF'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" seviyesinden "AA"ya düşürüldüğü açıklandı. Fitch açıklamasında, not eylemi sonrasında EFSF'nin 15 Ekim'de alındığı negatif izlemeden de (RWN) çıkarıldığını belirtti.

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