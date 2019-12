Tüm zamanların en seksi filmleri

İşte bütün zamanların en seksi filmleri:

Ankete göre, Jennifer Lopez ile George Clooney’in başrollerinde oynadığı ‘Aşk ve Para’ tüm zamanların en seksi film oldu.1940 yapımı ‘Taşralı Kız’, listenin ikinci sırasında yer aldı. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin aşklarının başladığı film olan ‘Mr. and Mrs. Smith’ tüm zamanların en seki üçüncü filmi oldu. ABD'de yayınlanan Entertaainment Weekly dergisinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, başrollerini George Clooney ile Jennifer Lopez'in paylaştığı ‘Aşk ve Para’ (Out Of Sight), bütün zamanların en seksi filmi sıralamasında birinci oldu.Clooney ve Lopez’in 1998 yılında oynadıkları ‘Aşk ve Para’, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştıkları ve çiftin aşkını başlatan film olarak bilinen ‘Bay ve Bayan Smith'i de (Mr. and Mrs. Smith) geride bıraktı.Yönetmen Doug Liman, ‘Bay ve Bayan Smith’in vizyona girmesine on gün kala, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oynadığı ‘gereğinden fazla ateşli aşk sahnelerini’ makaslayacağını duyurmuştu.ABD’de yayımlanan Entertaainment Weekly dergisinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ‘bütün zamanların en seksi fimi’ listesinde, başrollerinde Cary Grant ile Rosalind Russell’ın oynadığı, 1940 yapımı ‘Taşralı Kız’ (His Girl Friday) ikinci, ‘Bay ve Bayan Smith’ de üçüncü oldu.Aşk ve Para (Out of Sight) George Clooney-Jennifer LopezTaşralı Kız (His Girl Friday) Cary Grant-Rosalind RussellBay ve Bayan Smith (Mr. And Mrs. Smith) Angelina Jolie-Brad PittVücut Isısı (Body Heat) William Hurt-Kathleen TurnerBoğa Durham (Bull Durham) Kevin Costner-Susan SarandonŞimdi Bakma (Don’t Look Now) Julie Christie- Donald SutherlandAnanı Da! (Y Tu Mama Tambien) Ana Lopez Mercado-Diego LunaSon Mohikan (The Last of the Mohicans) Daniel Day Lewis-Madeleine Stoweİç Çamaşırı (A Walk on the Moon) Diane Lane-Viggo MortensenGünbatımından Önce (Before Sunset) Ethan Hawke-Julie Delpy