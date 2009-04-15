ABD’de yayınlanan Entertaainment Weekly dergisi düzenlediği anketle tüm zamanların en seksi filmini belirledi.
Tüm zamanların en seksi filmleri - FOTOGALERİJennifer Lopez fotoğrafları - FOTOGALERİ
Ankete göre, Jennifer Lopez ile George Clooney’in başrollerinde oynadığı ‘Aşk ve Para’ tüm zamanların en seksi film oldu.
1940 yapımı ‘Taşralı Kız’, listenin ikinci sırasında yer aldı. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin aşklarının başladığı film olan ‘Mr. and Mrs. Smith’ tüm zamanların en seki üçüncü filmi oldu. ABD'de yayınlanan Entertaainment Weekly dergisinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, başrollerini George Clooney ile Jennifer Lopez'in paylaştığı ‘Aşk ve Para’ (Out Of Sight), bütün zamanların en seksi filmi sıralamasında birinci oldu.
Clooney ve Lopez’in 1998 yılında oynadıkları ‘Aşk ve Para’, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştıkları ve çiftin aşkını başlatan film olarak bilinen ‘Bay ve Bayan Smith'i de (Mr. and Mrs. Smith) geride bıraktı.
Yönetmen Doug Liman, ‘Bay ve Bayan Smith’in vizyona girmesine on gün kala, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oynadığı ‘gereğinden fazla ateşli aşk sahnelerini’ makaslayacağını duyurmuştu.
ABD’de yayımlanan Entertaainment Weekly dergisinin gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ‘bütün zamanların en seksi fimi’ listesinde, başrollerinde Cary Grant ile Rosalind Russell’ın oynadığı, 1940 yapımı ‘Taşralı Kız’ (His Girl Friday) ikinci, ‘Bay ve Bayan Smith’ de üçüncü oldu. İşte bütün zamanların en seksi filmleri: 1.
Aşk ve Para (Out of Sight) George Clooney-Jennifer Lopez 2.
Taşralı Kız (His Girl Friday) Cary Grant-Rosalind Russell 3.
Bay ve Bayan Smith (Mr. And Mrs. Smith) Angelina Jolie-Brad Pitt 4.
Vücut Isısı (Body Heat) William Hurt-Kathleen Turner 5.
Boğa Durham (Bull Durham) Kevin Costner-Susan Sarandon 6.
Şimdi Bakma (Don’t Look Now) Julie Christie- Donald Sutherland 7.
Ananı Da! (Y Tu Mama Tambien) Ana Lopez Mercado-Diego Luna 8.
Son Mohikan (The Last of the Mohicans) Daniel Day Lewis-Madeleine Stowe 9.
İç Çamaşırı (A Walk on the Moon) Diane Lane-Viggo Mortensen 10.
Günbatımından Önce (Before Sunset) Ethan Hawke-Julie Delpy