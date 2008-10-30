Tüm zamanların en iyi korku filmi: "Şeytan"

Amerikalı film ve televizyon yönetmeni, yapımcısı ve senaristi William Friedkin'in "Şeytan" (1973) filmi tüm zamanların en iyi korku filmi seçildi.



HMV şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, "Şeytan" geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm zamanların en iyi korku filmi olarak gösterildi.



"Şeytan"ı, 1980 yılında Stephen King'in aynı isimli korku romanından yönetmen Stanley Kubrick tarafından beyazperdeye aktarılan "Cinnet" (Shining) izledi.



6 bin kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasında 3'üncü sırayı Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı 1979 yapımı "Yaratık" (Alien) aldı.



Jonathan Demme'nin yönetmenliğini yaptığı "Kuzuların Sessizliği" (1991) 4'üncü sırada yer alırken onu, James Wan imzası taşıyan 2004 yapımı "Testere" izledi.



John Carpenter'ın yönetmenliğini yaptığı 1978 yapımı "Cadılar Bayramı" 6'ncı sırayı alırken, yönetmen Wes Craven imzası taşıyan 1984'de beyazperdeye aktarılan "Elm Sokağında Kabus" 7'nci sıraya yerleşti. Hideo Nakata'nın yönetmenliğini yaptığı "Halka" ise 8'inci oldu.



Robin Hardy'nin yönetmenliğini yaptığı "Gizemli Adam" 9'uncu, Richard Donner imzası taşıyan Kehanet (The Omen) 10'uncu sırada yer aldı.



İnternet üzerinden 19 Eylül-20 Ekim arasında yapılan kamuoyu yoklamasında 1922'de çekilen en eski korku filmi "Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi" (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) 50 korku filmi arasında 39'uncu sırada kaldı.