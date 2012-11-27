Slash İstanbul'da konser verecek

Tüm zamanların en önemli gitaristlerinden biri olan ve Türkiye'ye gelmesi uzun yıllardır beklenen Slash, yeni projesi "Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators" ile 2 Şubat Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta olacak.

Guns N' Roses’ın Axl Rose’la birlikte en popüler figürü olan ve Velvet Revolver’da da yer alan Slash, son olarak Mayıs 2012'de solo albümü 'Apocalyptic Love'ı çıkardı.

Michael Jackson, Fergie, Ozzy Osbourne gibi ünlü isimlerle beraber projelerde yer alan Slash, gelmiş geçmiş en iyi gitaristlerden biri olarak kabul edilmektedir.