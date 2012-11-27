T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Slash İstanbul'da konser verecek

Mayıs 2012'de solo albümü 'Apocalyptic Love'ı çıkaran Slash yeni projesi ile İstanbul'a geliyor

27 Kasım 2012 16:15

Tüm zamanların en önemli gitaristlerinden biri olan ve Türkiye'ye gelmesi uzun yıllardır beklenen Slash, yeni projesi "Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators" ile 2 Şubat Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta olacak.

Guns N' Roses’ın Axl Rose’la birlikte en popüler figürü olan ve Velvet Revolver’da da yer alan Slash, son olarak Mayıs 2012'de solo albümü 'Apocalyptic Love'ı çıkardı.

Michael Jackson, Fergie, Ozzy Osbourne gibi ünlü isimlerle beraber projelerde yer alan Slash, gelmiş geçmiş en iyi gitaristlerden biri olarak kabul edilmektedir.

ETİKETLER

slashgitaristkonseristanbulMichael JacksonFergieOzzy OsbourneGuns N RosesSlash Featuring Myles Kennedy The Conspirators

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24