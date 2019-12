Hollywood'un yaz fiyaskoları

Fragmanların efsane sesi artık yok

Dünyanın en prestijli sinema dergilerinden Empire'ın, tüm zamanların en iyi 500 filmini belirlemek üzere düzenlediği ankete göre, 1972 yılı Fransis Ford Coppola imzalı 3 Oscarlı "The Godfather" (Baba) tüm zamanların en iyi filmi seçildi.Empire'in internet sitesine göre, 10 bin Empire okurunun sinema dünyasının ünlüleri ve eleştirmenleriyle birlikte katıldığı anketin sonuçları, Coppola ve Steven Spielberg'in ikişer filmini ilk ona yerleştirdi.Derginin anketinde ilk ona giren filmler şöyle:1. "The Godfather" (Baba)2. "Raiders of the Lost Ark" (Kayıp Hazine Avcıları)3. "Star Wars-The Empire Strikes Back" (Yıldız Savaşları-İmparator)4. "Shawshank Redemption" (Esaretin Bedeli)5. "Jaws"6. "Goodfellas" (Sıkı Dostlar)7. "Apocalypse Now" (Kıyamet)8. "Singin' in the Rain" (Yağmur Altında)9. "Pulp Fiction" (Ucuz Roman)10."Fight Club" (Dövüş Kulübü)Listenin sonunda yer alan tüm zamanların en iyi 500. filmi ise "Ocean's Eleven".