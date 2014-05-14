Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında şu ana kadar yapılan açıklamalara göre, 274 işçinin yaşamını yitirmesi ve 80 kişinin de yaralı olduğu haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken Başbakanlık’tan gelen açıklama ile ülkede üç günlük milli yas ilan edildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve aziz milletimizi hüzne boğan maden faciası nedeniyle Başbakanlık tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmiştir.

Yas alameti olarak bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya indirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.