Tüm yollarda bayram yoğunluğu var

T24 - Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun İstanbul-Ankara yönünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Diğer otoyollarda da yoğunluk hâkim.





Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde uzun kuyruklar oluşturuyor.



Sabah saatlerinden itibaren TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu yaşanırken, zaman zaman meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.



TEM otoyolunun Düzce kesimindeki 1. ve 3. viyadük ile Kaynaşlı'nın Bolu Dağı kesimine kadar uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlenirken, Ankara-İstanbul yönü ile D-100 karayolunda yoğunluk yaşanmıyor.



Bu arada Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüklerine bağlı çok sayıda trafik ekibi, otoyol güzergâhında görev yaparken, belirli kesimlerinde de radarlarla hız kontrolleri gerçekleştiriyor.



Sürücüleri dikkatli araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, hatalı sollama, aşırı hız, yakın takip yapmamalarını ve emniyet şeridini kullanmamaları için çağrıda bulunuyor.



TEM otoyolunun Bolu ve Düzce kesimindeki yoğunluğun bu gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

43 ilin geçiş noktasında yoğunluk



43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’de de trafik yoğunluğu var. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, Ankara-Kırıkkale-Samsun ve Kayseri karayolu güzergâhında bulunan ve kaza riskinin yoğun görüldüğü noktalarda önlem alıp, araçların dikkatli gitmelerini istedi.





