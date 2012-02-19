Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yolları kapattı

T24 - Soğuk ve yağışlı hava, tüm Türkiye’de etkisini sürdürüyor. Önceki günden itibaren yurdun dört bir yanında yüzlerce araç ve içindeki binlerce kişi karayollarında mahsur kaldı. Doğu Anadolu’da başta olmak üzere binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı yerleşim birimleriyle haberleşme kesildi.

Afyonkarahisar’da dün zaman zaman Ankara-Konya karayolu trafiğe kapandı. Ankara’dan Antalya ve Muğla’ya giden yüzlerce araç, kar ve tipi nedeniyle, mahsur kaldı. Önceki gün saat 14.00 sıralarında Emirdağ-Afyonkarahisar Karayolu’nun 18’inci kilometresinde kalan araçlara, dün saat 10.30’da ulaşılabildi. İscehisar’da da çok sayıda araç 10 saat mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar için bölgeye tankerle akaryakıt ve kumanya gönderildi.

Muş’ta önceki gece, Kulp karayolu, Kozma Dağı mevkisinde araçlarında mahsur kalanlar, yoğun kar yağışı altında, saatlerce yürüyerek kurtarma ekiplerine ulaştı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi aştığı Muş’ta, kente ulaşan karayollarında mahsur kalan kişi sayısı 240 oldu.



Gazeteciler de mahsur



Tunceli-Erzincan karayolu, 8’i büyük olmak üzere 20 ayrı noktasına çığ düşünce 20 saat trafiğe kapandı. 10 metre yüksekliğindeki çığların, 400 metre genişliğinde bir alanı kapsaması, görenleri dehşete düşürdü. Kurtarma ekipleri, Türkiye’de, bir karayoluna, bugüne kadar, bu büyüklükte çığ düşmediğini tahmin ediyor. Bölgede mahsur kalan 30 araç, Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Araçlarının önüne ve arkasına çığ düşen Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir ve Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Toprakçı da tünelde mahsur kaldı. Önceki gün saat 17.30’da yolda kalan Toprakçı ve Demir, dün saat 02.30’da kurtarıldı. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ise Mercan Köyü yolunda mahsur kalan Bahattin Dinler ve Coşkun Köse’yi kurtarmaya giden kepçenin üzerine çığ düştü. Kepçe operatörü Alaattin Duman ve yanındaki Ali Asker Erdoğan, Dinler ve Köse’nin yardımıyla kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren Coşkun Köse, hastanede müşahede altına alındı.



Ambulanslar yolda



Konya’yı Antalya’ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolunda da 80 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Beyşehir’den Konya’ya kuvözde bir çocuk hasta taşıyan ambulans, Beyşehir-Konya karayolu Belenbaşı Mevkii’nde tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Beyşehir, Karaali beldesinde astım bronşit rahatsızlığı olan bir hastayı alan başka bir ambulans ise Beyşehir’e dönüşte tipi nedeniyle yoluna devam edemedi. Ambulanslar, belediye ekiplerince kurtarıldı.



Polise çarpan aranıyor



Ardahan’da 12 araçta 100 yolcu mahsur kalırken, Kırıkkale-Samsun ve Sivas Karayolu’ndaki yüzlerce araca 8 saatte ulaşıldı. Karayolunda meydana gelen çok sayıda zincirleme trafik kazasında, 27 kişi yaralandı. Yolda trafiği düzenleyen evli, 3 çocuk babası polis memuru Mustafa Demirbaş’a çarparak şehit olmasına neden olan kamyon ve şoförü bulunamadı.



Kızılay yiyecek-içecek dağıttı



Bolu Dağı’nda 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. Polis, Ankara-İstanbul karayolu ulaşımının en önemli noktalarından olan yola zincirsiz çıkılmasına izin vermedi. Bir çok TIR yolda kaldı. Sürücüler, küreklerle araçlarının çevresinde 50 santimetreye ulaşan karı temizleyerek, yola çıkabildi. Kızılay ekipleri, yolda kalanlara, sıcak içecek ve kumanya dağıttı.



112 çalışanı öldü



Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan beldesinde, 112 Acil Servis ekibinin görevli olduğu istasyona gelen meslektaşları, ekibin zehirlendiğini tespit etti. Yapılan incelemede, acil tıp teknisyeni Gülsün Aslan’ın öldüğü belirlendi. Ekipte bulunan ve durumu ağır olan Sema Bostancı ise Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yolda kalana İnegöl köfte



Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bursa’yı Ankara, Eskişehir ve Kütahya’ya bağlayan karayolunun Mezitler mevkisinde 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Yolda kalanlara İnegöl Kaymakamlığı tarafından ekmek arası köfte ve ayran verildi.



Tilki aç kalınca eve geldi



Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde oturan Bekir Deneci, yoğun kar yağışı nedeniyle ormanda aç kalıp, evinin önüne kadar gelen bir tilkiye pencereden yiyecek atarak doyurmaya çalıştı. Deneci, tilkinin evinin önüne geldiğini görünce çok acıktığını anladığını belirterek, “Normal şartlar altında hemen kaçarlar. Ancak karnı aç olduğu için benim attığım yiyecekleri yedi. Yine de tedirgin olduğu her halinden belliydi” dedi.



Kaymakam aracıyla doğuma



Şanlıurfa Siverek’e bağlı Defer köyünde oturan 9 aylık hamile Ayşe Özgültan’ın (20), önceki akşam doğum sancısı başlayınca yakınları 112 Acil Servis’i aradı. Köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle Siverek Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nun İlçe Özel İdaresi ve Sağlık Grup Başkanlığı’ndan istediği ekip yoğun çabalar sonucu köye ulaştı. Kaymakamın makam aracına alınan hamile Özgültan’a, Sağlık Grup Başkanı Dr. Serdar Odabaşı ilk müdahaleyi yaptı. 4 saatlik yolculuğun ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgültan, bir kız bebek dünyaya getirdi.



Tipide yolunu kaybetti, polis evine bıraktı



Erzuurm, Palandöken’den 4 kilometre uzaklıktaki Dutçu Mahallesi’ne yürüyerek gitmek isteyen 90 yaşındaki Hamza Alkan, yolda tipiye yakalandı. Kent merkezinin çıkışındaki Özel Harekat Şubesi önünde güvenlik önlemi alarak araçların geçişine izni vermeyen polis memuru Necmettin Sevil, tipide yürüyecek hali kalmadığı için bastonuna yaslanarak yol kenarında bekleyen Hamza Alkan’ı fark etti. Otobüs bulamadığı için yürüdüğünü belirten Alkan, “Ani bastıran tipide yolumu kaybettim. Polisler, beni Allah’ın afetinden kurtardı” dedi.



Hızlı tren seferleri iptal



Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında devam eden yoğun tipi ve fırtına nedeniyle YHT seferlerine ara verildiği bildirildi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Konya YHT hattının bazı bölümlerinde yoğun tipi ve fırtınanın etkili olduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:

''Bazı yerlerde 3 metreye varan kar birikintileri nedeniyle Ankara-Konya YHT seferlerinin bir kısmına geçici olarak ara verildi. YHT setleri önünden giden kılavuz araçların Polatlı-Bozdağ arasına yönelik verdiği raporlar doğrultusunda, sefer emniyetini riske etmemek için Ankara-Konya arasında sefer yapmakta olan saat 21.15'teki YHT servisi Ankara'ya güvenli şekilde geri getirildi. Ankara Garına geri getirilen yolcuların tren dışı olumsuz doğa koşullarından etkilenmemesi için azami özen gösteriliyor.''

Hatta yol açma çalışmalarının halen devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, olumsuzluktan Ankara-Eskişehir YHT seferlerinin ise etkilenmediği bildirildi.



Elazığ-Diyarbakır yolu açıldı



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır karayolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesine 20 kilometre mesafedeki Karataş mevkisinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle dün kapanan Elazığ-Diyarbakır karayolu, gece saatlerinde yağışın şiddetini azaltması ve ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

İlk etapta kontrollü geçişlere izin verilen yolda, ulaşım sabah saatlerinde normal seyrine döndü.