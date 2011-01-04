-TÜM TELEFONLAR TEK TİP SARJ ALETİ BRÜKSEL (A.A) - 04.01.2011 - Cep telefonlarında her markanın sadece kendi ürünleriyle uyumlu sarj aleti uygulamasının doğurduğu sorunu çözmek isteyen Avrupa Birliği, tek tip sarj aleti için tercihini mikro USB'den yana kullandı. AB Komisyonu'nun yetkilendirdiği Avrupa standardizasyon kurumlarının onayladığı mikro USB girişi sayesinde cep telefonları sarj cihazına bile gerek kalmadan dönüştürücü kabloyla USB üzerinden bilgisayarlardan sarj edilebilecek. Sanayiden sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, tek tip sarj uygulamasının tüketicilerin hayatını kolaylaştıracağını ve israfı azaltacağını belirterek, üreticileri taahhütlerine bağlı kalmaya çağırdı. AB Komisyonu'nun talebiyle Haziran 2009'da bir araya gelen 14 büyük cep telefonu üreticisi (Apple, Emblaze Mobile, Huawei, LGE, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, RIM, Samsung, Sony Ericsson, Alcatel, Texas Instruments ve Atmel) 2 yıl içinde tek tip sarj aletine geçme taahhüdünde bulunmuşlardı. BM kurumu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği de Ekim 2009'da, veri ve ses transferine de izin veren mikro USB'yi tüm cep telefonu üreticilerine ortak standart olarak önermişti. Halihazırda HTC, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Dell, Toshiba, RIM, LG, Acer, Sharp, Huawei, Onkyo gibi birçok akıllı telefon üreticilerinin son modelleri, mikro USB üzerinden sarj ediliyor.