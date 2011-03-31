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Ekonomi

TÜM TAPU İŞLEMLERİ RANDEVULU OLACAK KOCAELİ (A.A)

31 Mart 2011 23:17

-TÜM TAPU İŞLEMLERİ RANDEVULU OLACAK KOCAELİ (A.A) - 31.03.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 2011 yılı sonuna kadar tüm tapu sicil müdürlüklerinde randevu sistemiyle çalışılacağını bildirdi. ''Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi'' kapsamında tadilatı gerçekleştirilen İzmit Tapu Sicil Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katılan Bakan Demir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde 22 ülkenin tapu kayıtlarının arşivlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Şu anda verdiği hizmet itibarıyla dünyada kendi alanıyla ilgili iş ve işlemleri en kısa sürede gerçekleştiren tek kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzdür. Yurt dışında akrabası olanlar sorsunlar, bir daire satın aldıklarında ne kadar zamanda muamelelerini yaptırıp, tapularını alabiliyorlar? En az 15 gün, bir ay, üç ay, öyle ülkeler var ki 6 ay sürüyor. Modernize ettiğimiz müdürlüklerimizde, personel noktasında da büyük ölçüde eksiğimizi tamamladı. Vatandaş evraklarını öğleden önce getirdiğinde 3-4 saat, genellikle 2 saat içinde işlemleri tamamlanıyor. Türkiye'de aynı zaman dilimi içinde, aynı hizmetin verilmesi için tüm tedbirleri alıyoruz.'' Tapu Sicil müdürlükleriyle ilgili zihinlerde geçmişten gelen olumsuz bir imaj olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti: ''2011 yılı sonuna kadar tüm sicil müdürlüklerimizde randevu sistemi olacak. İmzayı kim atacaksa, yetkili kimse dosyasını alacak, randevu saatinde gelecek. Evrakları kontrol edilip muameleyi yapacak olan memur kardeşimize gitmeden, eksikleri varsa tamamlattırılıp kaydı alınıyor. Bekleme salonunda beleyen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz, çay, kahve ücretsiz, vesikalık fotoğrafı eksikse otomatik makinede fotoğraf temin ediyor, fotokopi ihtiyacını giderebiliyor. Birçok müdürlüğümüzde ödemeler için pos cihazları da bulunuyor. Türkiye'nin genelinde aynı standartta hizmeti vermeye yönelik fiziki mekanları modernize etme çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. Allah vatandaşlarımıza bol kazanç versin. Mülk alırlarsa buraya geldiklerinde kayıtlarını, işlemlerini yapacağız, güler yüzle hizmet vermeye devam edeceğiz.'' Konuşmaların ardından Bakan Demir ile beraberindekiler açılış kurdelesini keserek, binayı gezdi.

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