"Tüm siyasi parti liderlerini gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum" diyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü.

Davutoğlu, döviz kurundaki artışın ardından "Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu’na, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; Davutoğlu'na da Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci eşlik etti.

Davutoğlu yarın da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

TIKLAYIN | Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecek: "Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum"