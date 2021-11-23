Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecek: "Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, döviz kurundaki artışın ardından "Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum." açıklamasını yaptı. Davutoğlu bugün 17.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 14.30'da da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüceğini duyurdu.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu artık cehalet değil ihanettir! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak." ifadesini kullandı.