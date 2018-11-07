Tüm sınıfları gün ışığı alan okulu, Bakan Selçuk açacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaklaşık 11 milyon liraya yapımı tamamlanan 36 derslikli ilköğretim okulunun açılışını cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak. Arsası Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayırsever Mehmet İlgü tarafından yaptırılan okulda, tüm sınıflar ve koridorlar gün ışığı görecek şekilde inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci uygulama etabı içerisinde kalan 1960 yılında yapılan 24 derslikli 3 bin 500 metrekarelik alana sahip Şükrü Malaz İlkokulu\'nun yerine 36 derslikli Türkiye’nin en modern okullarından birisi yapıldı. Hayırsever Mehmet İlgü tarafından yaklaşık 11 milyon TL’lik harcamayla yaptırılan ilkokul 36 derslik, 4 adet laboratuvar, kapalı spor salonu, yönetici odaları ve kütüphane gibi birimleriyle 6 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Sınıf ve koridorlarda kat yüksekliği 4 metre olan okul, bu yüzden ferahlığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca okulun her sınıfı gün ışı alacak şekilde planlanmış durumda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cuma günü kente gelerek saat 11.30\'da eski bakan, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş\'ın kayınbabası Osman Ulubaş tarafından Köşk Mahallesi\'nde yaptırılacak anaokulu ve ilkokulun temelini atacak. Bakan Selçuk, daha sonra tarihi Kayseri Lisesi\'ni ziyaret edip, 6 ayda yapımı tamamlanarak, eğitim sezonununa yetiştirilen Mehmet İlgü İlkokulu\'nun açılışını yapıp, ziyaret ettikten sonra il ve ilçe Milli Eğitim yöneticileri, ardından da okul yöneticileriyle toplantı yaparak, Ankara\'ya dönecek.



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