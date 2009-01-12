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Yaşam

Tüm sınıfa taciz

Antalya, ilköğretim okulu öğretmeninin, sınıfındaki tüm kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor.

12 Ocak 2009 02:00

Antalya, ilköğretim okulu öğretmeninin, sınıfındaki tüm kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. Soruşturma devam ediyor. Öğretmen görevde, veliler tepkili

Akşam gazetesinde yayımlanan habere göre Antalya'nın Varsak bölgesindeki bir ilköğretim okulu taciz iddialarıyla karıştı. Okula yeni atanan 4. sınıf öğretmeni M.G., sınıfındaki 14 kız öğrenciye tacizle suçlandı. İddialar üzerine, okula müfettiş gönderildi. Kız öğrencilerden 3'ü tacizi doğruladı. Hazırlanan müfettiş raporu, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunuldu.

Tacizle suçlanan öğretmen M.G. okuldaki görevine devam etti. Velilerin başvurusu üzerine olay yargıya taşındı. Üç kız öğrenci 8 Ocak günü ifade verdi, ertesi gün psikolojilerinin bozulup bozulmadığının belirlenmesi için Adli Tıp'ta kontrolden geçti.

Çocukların avukatı Zeynep Zekiye Altıparmak, şu bilgileri verdi: Derste masasına çağırıp taciz ediyormuş. Bunun öğretmen sevgisi olmadığını anlayan çocuklar durumu ailelerine anlatmış. Kasımda müfettiş raporu hazırlandı ancak sonuç ailelere bildirilmedi. Öğretmen, inceleme sonrası, sadece sevdiğini söylemiş ancak bir daha çocukları kucağına almamış. Öğretmenin de ifadesi alındı. Veliler tedirgin, soruşturma bitene kadar okuldan alınmasını istiyor.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gülay, taciz iddialarıyla ilgili olarak müfettiş incelemesinin sürdüğünü belirtti.

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