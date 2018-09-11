HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler için değerlşemdirmede bulundu. Sarıkaya, "Tüm seçimler gösterdi ki yereli alan, ardından gelen geneli de alır" diye yazdı.

Sarıkaya'nın "Yerel ittifakın zor denklemi" başlığıyla (11 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tüm seçimler gösterdi ki yereli alan, ardından gelen geneli de alır…

Nitekim 1984’te yerel seçimi alan ANAP 1991’e kadar TBMM iktidarının en önemli unsuru haline getirdi.

Ne zaman ki “limon gibi sıkacağız” sloganı ile 1989’da SODEP’e belediyelerini kaptırdı; bir sonraki seçimin galibini de gösterdi.

SODEP’i 1991’de iktidar ortağı haline getirdi.

Ancak daha sonra CHP olan yapı belediyelerde umulanı veremeyip, iç çekişmenin yarattığı talihsizlikleri de ardı ardına gelince 1994’de seçimi kaybetti.

Yerelin 1994’teki galibi Refah Partisi için ise 1995 genel seçiminin müjdecisi oldu; %21,38 ile birinci parti yaptı.

Ardından gelen 1999 seçimi de belirleyici oldu; 2002’de AK Parti’nin iktidara tek başına gelmesinin en önemli nedenini oluşturdu.

O gün nasıl belirleyici olduysa bugün de bu özelliğini yitirmiş değil.