-TÜM ŞARKILAR BABALAR İÇİN ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Yaşları 8 ile 16 arasında değişen yaklaşık 300 çocuk, Babalar Günü konseriyle seyirciyi selamladı. Klasik müzik parçalarından oluşan konserde, çocuklar hem sahne deneyimi yaşadı hem de babalarına çok özel bir hediye sundu. Alışveriş merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen konseri çok sayıda kişi izledi. Konser başlamadan bir süre prova yapan çocuklar, bu sırada da izleyenlerden alkış aldı. Provanın ardından konsere geçildi. İlk olarak ''Çökertme'' adlı eseri yorumlayan orkestra, ardından ''Karahisar Kalesi''ni seslendirdi. Her iki eserin ardından da seyircilerden coşkulu bir alkış alan çocuklar, ayağa kalkarak izleyenleri selamdı. Neredeyse bütün enstrümanların ses bulduğu konserde, Sunay Muratov şefliğindeki orkestrayı seyirciler arasından seçilen iki baba bir süreliğine yönetti. Sahneye çıkan babalar, ''Katibim'' şarkısı eşliğinde orkestrayı idare etmeye çalıştı. Babalar amatör de olsa performanslarıyla beğeni topladı. Orkestranın birbirinden güzel klasik müzik eserleriyle süren konserde, operadan ve konservatuvardan solistler de izleyenlerin karşısına çıktı. -''ÇOK ÖZEL BİR GÜN...'' Çağlar Müzik Kursu sanat yönetmeni Ergün Çağlar, konserle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bugün çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, ''Bin Çocuk Bin Kemancı'' projesinin ilk etabını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların konsere 1,5 aydır çalıştığını anlatan Çağlar, ''Orkestramızda 300 çocuk var. Orkestramız gençlik, çocuk ve senfoni olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Bazı parçaları hep birlikte çalacaklar. Bu arada operadan ve konservatuvardan solistlerimiz şarkılar söyleyecekler'' dedi. Özel gün konserlerinin sürmesini istediklerini dile getiren Çağlar, orkestranın tüm şarkılarını babalar için çalacağını sözlerine ekledi. -BABAYA TEŞEKKÜR- Orkestranın üyelerinden 11 yaşındaki İlayda Çeken de 4 yıldır keman çaldığını söyledi. Babasına unutamayacağı bir hediye verdiğini belirten Çeken, ''Babalarımız bizlere emek verdiler, her zaman sevdiler'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Bengisu Halıcı da 9 yıldır keman çaldığını belirterek, ''Konsere çok iyi hazırlandıklarını. Yıl başından bu yana birçok konser verdik'' dedi. Halıcı, babasına kendisini müziğe yönelttiği ve destek verdiği için teşekkür etti. Orkestrada keman çalan 11 yaşındaki Alper Tankut da müziği çok sevdiğini ifade etti. Keman çalmayı çok sevdiğini anlatan Tankut, bütün çocuklara Babalarının gününü kutlama çağrısında bulundu. Melek Yaren ise yaklaşık 3-4 yıldır müzikle iç içe olduğunu belirterek, ''Bu çok güzel bir konser olacak'' diye konuştu. Lara Deniz Morgues de yedinci konserine çıktığını ve heyecanlı olmadığını ifade etti.