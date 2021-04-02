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Ekonomi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: "Kapanma" için vaka sayılarında artış gerekçe gösteriliyor, bunun tek sorumlusu biz miyiz?

"Yeniden bu kapanmayı kaldıracak gücümüz yok"

02 Nisan 2021 07:58

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ramazan ayında yeniden kapanma kararı verilen restoranlara ilişkin olarak, "Kapanma' için vaka sayılarında artış gerekçe gösteriliyor, bunun tek sorumlusu biz miyiz?" değerlendirmesini yaptı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bingöl, "1 yılı aşkın süredir zor süreçlerden geçtiklerini belirterek; “Birçok işletme kapandı, birçoğu kapanma noktasına geldi. Yeniden bu kapanmayı kaldıracak gücümüz yok. Bu çok ciddi sıkıntı olacak. Sadece esnaf lokantaları olarak düşünmemek lazım. Bunun dünya mutfağı var, balıkçısı var... Paket servisin cirosu sanıldığı kadar büyük değil. Kaldı ki Ramazan ayında paket servis yapmak daha zor. ‘Kapanma’ için vaka sayılarında artış gerekçe gösteriliyor. Bunun tek sorumlusu biz miyiz? Otel içlerindeki restoranlar, AVM’ler, sokaklar, parklar, ulaşım... Hepsi dolu... Maalesef bir restoran algısı oluştu. Bundan muzdaribiz. Ödemelerimizi yapamayacak noktadayız. Sektör tükenmişlik sendromu yaşıyor. Ayakta kalabilmek için sıfır faiz ile kredi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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