Tüm Polonyalı kadınlara yakın dövüş kursları

Polonya Savunma Bakanlığı kadınlar için ülke çapında, silahsız yakın dövüş kursları başlatıyor.

Kurslar 19 Kasım-3 Haziran tarihleir arasında 30 askeri tesiste yapılacak. Eğitimi Polonya Ordusu personeli verecek.

Kursta öğretilecek teknikler arasında, savunma pozisyonlarının yanı sıra tekmelere, silahlı saldırılara ve boğmaya karşı savunma teknikleri bulunuyor.

Bazı Polonyalılar, kursların ordunun imajını geliştirmeyi amaçladığını söylüyor.

Savunma Bakanlığı ordunun ilk kez ülke genelinde bir program sunduğunu ve kursların 18 yaşından büyük tüm sağlıklı kadınlara açık olduğunu açıkladı.

Eski bir Özel Kuvvetler Komutanı olan Roman Polko, Dziennik Polski haber sitesine yaptığı açıklamada, vatandaşlara silahsız dövüş teknikleri öğretmenin ordunun işi olmadığını, orduya alınmak istenebilecek potansiyel adayları tespit etmek için yapılıyor olabileceğini söyledi.

Polko ayrıca "Aikido ve juijitsu öğrenmek size savaş kazandırmaz" dedi.

Krakowlu gazeteci Marcin Ogdowski de kursların bir "propaganda boyutu" olduğunu vurguladı ve kursların ordu değil, polis tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurs programını başlatan Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, amacın "kadınlara temel dövüş tekniklerini öğretmek ve bunun da ötesinde egzersiz yaptırmak" olduğunu söyledi. Bakan ayrıca "Tüm kadınları davet ediyoruz. Kurslarda hala yer var ve yaş sınırı da yok" dedi.