T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Tüm Polonyalı kadınlara yakın dövüş kursları

Polonya Savunma Bakanlığı kadınlar için ülke çapında, silahsız yakın dövüş kursları başlatıyor. Kurslar 19 Kasım - 3 Haziran tarihleir arasında 30 askeri tesiste yapılacak. Eğitimi Polonya Ordusu personeli verecek.

10 Kasım 2016 19:41

Polonya Savunma Bakanlığı kadınlar için ülke çapında, silahsız yakın dövüş kursları başlatıyor.

Kurslar 19 Kasım-3 Haziran tarihleir arasında 30 askeri tesiste yapılacak. Eğitimi Polonya Ordusu personeli verecek.

Kursta öğretilecek teknikler arasında, savunma pozisyonlarının yanı sıra tekmelere, silahlı saldırılara ve boğmaya karşı savunma teknikleri bulunuyor.

Bazı Polonyalılar, kursların ordunun imajını geliştirmeyi amaçladığını söylüyor.

Savunma Bakanlığı ordunun ilk kez ülke genelinde bir program sunduğunu ve kursların 18 yaşından büyük tüm sağlıklı kadınlara açık olduğunu açıkladı.

Eski bir Özel Kuvvetler Komutanı olan Roman Polko, Dziennik Polski haber sitesine yaptığı açıklamada, vatandaşlara silahsız dövüş teknikleri öğretmenin ordunun işi olmadığını, orduya alınmak istenebilecek potansiyel adayları tespit etmek için yapılıyor olabileceğini söyledi.

Polko ayrıca "Aikido ve juijitsu öğrenmek size savaş kazandırmaz" dedi.

Krakowlu gazeteci Marcin Ogdowski de kursların bir "propaganda boyutu" olduğunu vurguladı ve kursların ordu değil, polis tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurs programını başlatan Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, amacın "kadınlara temel dövüş tekniklerini öğretmek ve bunun da ötesinde egzersiz yaptırmak" olduğunu söyledi. Bakan ayrıca "Tüm kadınları davet ediyoruz. Kurslarda hala yer var ve yaş sınırı da yok" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Polonya Savunma BakanlığıKurslarKasımHaziranEğitimi Polonya OrdusuSavunma BakanlığıKasım-3 HaziranPolonyalılarBakanlığıKuvvetler KomutanıRoman Polko Dziennik PolskiMarcin OgdowskiSavunma Bakanı Antoni Macierewicz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24