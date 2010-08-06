TÜM OTOBÜSLER KLİMALI OLACAK

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, klimasız belediye otobüslerine klima takılması talimatı verdiğini söyledi. Topbaş yeni alınacak olan otobüsler için de konfor ve kilimanın ön şart olduğunu kaydetti.

Başkan Kadir Topbaş dün Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AKP Fatih İlçe Başkanı Ahmet Baha Öğütken ile birlikte Kapalıçarşı, Mercan, Mahmutpaşa, Mısır Çarşı’yı dolaştı esnafla sohbet etti, turistlerle fotoğraf çektirdi.

Sohbet sırasında “Referandum döneminde tatil yapmıyoruz, halkımızın arasındayız” diyen Topbaş, gazetecilerin çeşitli sorularını da yanıtladı.

Yerebatan Sarnıcı önünde duraklayan turist otobüsleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Topbaş “Sarnıcın titreşimden dolayı sıkıntıya düşebileceği söyleniyor. Bu nedenle otobüslerin sarnıcı geçtikten sonraki bir alanda yolcu indirip bindirmeleri için bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Turistler için ayrı tramvaylar işletmeyi planladıklarını, klimasız otobüslere klima takılması için talimat verdiğini anlatan Topbaş, “İstanbul’a yeni otobüs alıyoruz. Otobüslerin klimalı ve konforlu olması da ön şartımız” dedi.

Topbaş ramazan çadırlarıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Ramazan çadırları yerine meydanlarda, mahallelerde ve ilçe merkezlerinde sokak iftarları şeklinde bir kaynaşma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece halkımızın daha iyi kaynaşacağını da düşünüyoruz. Belediyemizin mobil büfelerle iftar dağıtımı da devam edecek. Çadırları da tamamen kaldırmadık. Bazı gerekli yerler de büyük çadırlar da olacak. Çadırları daha düzenli hale getirdik. İlçe belediyelerimizle sıcak yemeğin evlere ulaştırılmasını daha doğru buluyoruz.”

Topbaş “Bana bir sepet altın çilek geldi”

Topbaş Mısır çarşısına girerek, kuruyemişçilerin tezgahlarını gezdi. Başbakan Erdoğan'ın Tarabya'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinden sonra yarım kilo satın aldığı altın çileği gören Topbaş, " Ben gayet iyi biliyorum. Çok yedim ben. Bu tazesi. Kurutulmuşu başka. Artvin Yusufeli'nde yetiştiriliyor. Geçen yıl pazar bulamadıkları için ellerinde kaldı. Şimdi inanıyorum ki daha iyi bir pazar bulacaklar. Böylece Amerika'dan gelmesine gerek kalmayacak. " şeklinde konuştu.

Topbaş altın çileğin tazesini değil ama başka bir tezgahtan kurusunu tadarak, "Yer kirazı diye de bahsediliyor. Şimdi Sayın Başbakanımızla beraber inanıyorum ki Artvin Yusufeli bölgesi özellikle üretiminde devreye girecek. Yerli olunca ithalden çok daha ucuza gelecek.Kurusu daha lezzetli. Geçen gün bana bir sepet geldi; çocuklar pek sevmedi"dedi.