Tüm okullar 2019’da tam gün eğitime geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirterek, normal eğitim-öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan halk eğitim merkezlerinin ortak kullanımına sunulacağını belirtti.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Keçiören Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Müsteşar Tekin, tam gün eğitime yönelik şu bilgileri verdi:

Tam gün eğitime geçeceğiz. Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak. Halk eğitim merkezleri şu anda okullarımızdan sınırlı derecede yararlanıyor. Ancak okullarımızın halk eğitim merkezlerimizin kullanımına açılmasıyla birlikte halk eğitim merkezleri daha büyük bir rahatlığa kavuşacak. İnşallah 2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son vermiş olacağız.