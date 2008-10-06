Tüm Nasreddin Hoca fıkraları tek kitapta

Nasreddin Hoca uzmanı Dr. Mustafa Duman tarafından, bir arkeolog titizliğiyle, uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda hazırlanan Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası bir kaynak kitap yani bir 'corpus'. Heyamola Yayınevi'nden çıkan kitapta, Türk şakacılığının, hazırcevaplılığının ve espri gücünün bir sembolü olan Nasreddin Hoca konusunda en yeni bilgiler ve Nasreddin Hoca'nın tüm fıkraları, daha doğrusu Nasreddin Hoca tipine bağlı olarak Türkiye'de ve Türkiye dışında geçmişten bugüne anlatılan fıkraların toplamı yer alıyor.



Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası'nın ilk bölümünde, 13. yüzyılda, Anadolu'da yaşadığını yazılı belgelerle gösterebildiğimiz Nasreddin Hoca'nın tarihsel kişiliği konusunda bugüne kadar Türkiye'de ve Türkiye dışında yapılan çalışmalar, elde edilen bulgular anlatıldıktan sonra, bazı yeni bilgilere yer veriliyor. Nasreddin Hoca fıkralarının yayılma alanları ve Nasreddin Hoca araştırmalarında karşılaşılan bazı sorunlar vurgulanmakta. Ayrıca, Nasreddin Hoca konulu tiyatro eserleri, filmler, çizgi romanlar, çizgi-bant hikâyeler, Nasreddin Hoca kitapları ve daha birçok konuya değiniliyor.



