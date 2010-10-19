-TÜM MEMELİLERİN BOYUN OMURU SAYISI AYNI WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Hemen hemen tüm memelilerin, sıçandan, insana, zürafaya boyun omurlarının sayısının aynı yani 7 adet olduğu bildirildi. Cambridge Üniversitesinden İngiliz araştırmacıların yaptığı ve Amerikan Bilimler Akademisi (PNAS) dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan "üç parmaklı tembel hayvan" veya öbür adıyla "ai" adlı memelinin ise buna karşın 10 boyun omuruna sahip olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, memelilerin tersine kuşlar veya kertenkelelerin boyun omuru sayısının büyük farklılıklar gösterdiği, örneğin bir kuğunun boyun omuru sayısın, serçeninkinin iki katına kadar ulaştığı ortaya konuldu. Omurga, kol veya bacak ve göğüs kafesi kemiklerini inceleyen bilim insanları, "tembel hayvan"ın boyun iskeletinin tek bir evrim geçirdiğini keşfetti. Bilim insanları, memelilerde kemik formasyonunun, omurgada, boyun omurundan önce göğüs kafesinden başladığını ortaya koydu. Tembel hayvanlarda ise bunun tersi olarak kemik formasyonunun önce boyun omurunda başladığı belirtildi. Ancak ceninin omurgasındaki kemik formasyonu incelendiğinde, araştırmacılar, "tembel hayvanlar" da dahil olmak üzere tüm memelilerde kemik oluşumunun baş bölgesinden itibaren sekizinci omurda meydana geldiğini saptadı.