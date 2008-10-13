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Yaşam

Tüm Marmara'yı soymuşlar

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 45 kişilik hırsızlık şebekesinin neredeyse Marmara bölgesindeki tüm yerleşim birimlerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıkt

13 Ekim 2008 03:00

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı ve son yılların en büyük hırsızlık şebekesi olarak belirlenen, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 45 kişilik şebeke bugün adliyeye sevk edilirken bu kişilerin neredeyse Marmara bölgesindeki tüm yerleşim birimlerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şebeke elemanlarının hırsızlıklar sırasında karşılarına çıkan kişileri biber gazı ve elektrikli şok aletiyle etkisiz hale getirdikleri belirlendi.

Kocaeli, Bursa, Sakarya, İstanbul, Eskişehir başta olmak üzere birçok il ve ilçede daha önceden keşif yaptıkları ev ve işyerlerini soyan, daha çok pahada ağır ziynet eşyalarını aldıkları anlaşılan çeteye yönelik eş zamanlı operasyonda 45 kişi yakalandı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarında maddi değeri 227 bin YTL altın, 1 adet laptop bilgisayar, 26 gram esrar maddesi, 45 adet cep telefonu, 4 bin dolar, 4 bin euro, 20 bin YTL para, Bir tanesi ruhsatsız 4 adet tabanca, Bir tanesi ruhsatsız 2 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 79 adet fişek ele geçirilmişti.

Herkesi hayretler içersinde bırakan çalıntı altınlar arasında yine altın taç ve çakmak, çeşitli takıların yanı sıra şebeke elemanlarının hırsızlık sırasında karşılarına çıkacak kişileri etkisiz hale getirmek için kullandıkları şok cihazları, küçük tüpler içersinde biber gazları, kesici aletler de bulunuyor.

Aralarında bir polis memurunun bulunduğu belirlenen 45 kişiden 15inin 18 yaşından küçük oldukları anlaşılırken, gözaltına alınan polis memurunun ise şebeke elemanlarına daha çok bilgi sızdırdığı belirtiliyor.

Bu sabah erken saatlerde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişiden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler etti.

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