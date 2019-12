Tüm kadınlar geçecek, Scarlett kalacak

T24 - Dünyaca ünlü erkek dergisi GQ, aralık sayısına Hollywood'un yetenekli oyuncusu Scarlett Johansson'ı konuk etti. Dergi Scarlett'i 'yılın bebeği' ilan etti.



FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ





25 yaşındaki Johansson, derginin Aralık sayısı için de objektif karşısına geçti.

Kapak pozu da veren Johansson, Hollywood'un son dönemde yetiştirdiği en güzel yıldızlardan biri olarak kabul ediliyor. Johansson, modern çağların Marilyn Monroe'su olarak gösteriliyor.



1984 New York doğumlu olan Johansson, Danimarka asıllı mimar Karsten Johansson ile Polonyalı bir yapımcı olan Melinaie Sloan'ın kızı. Güzel yıldızın dedesi Ejner Joansson ise bir yazar ve yönetmenndi. Scarlatt Johansson, çocuk yaşlarından beri kameralar karşısında.

Oyunculğua henüz 10 yaşındayken North adlı filmle başladı. O dönemde Home Alone 3 , Little Girl, Manny & Lo , If Lucy Fell gibi birçok filmde rol aldı. 1998 yılında Robert Redford ve Kristin Scott Thomas ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Horse Whisperer ve 2001 yılı yapımı Ghost World ile kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. 2003 yılında rol aldığı İnci Küpeli Kız ise onu kelimenin tam anlamıyla zirveye taşıdı. Daha sonra oynadığı Lost in Translation filmindeki performansıyla Venedik'te en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yıl hem İnci Küpeli Kız hem de Lost in Translation ile Altın Küre'ye aday gösterildi. Johansson, Lost in Translation filmiyle BAFTA ödülüne değer görüldü.



Woody Allen'ın yönettiği Match Point'in yanısıra Vicky, Cristina, Barcelona The other Boleyn Girl, The Spirit, He's Just Not That Into You, Iron Man 2 adlı yapımlarda oynadı.

Johansson, aktör Ryan Reynolds ile evli. Johansson'un kendisi gibi oyuncu olan Vanessa adlı bir kızkardeşi var. Güzel yıldızın kendisinden üç dakika küçük Hunter adında bir ikiz erkek kardeşi var.