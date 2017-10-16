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Dünya

Tüm kablosuz ağlar "krack" saldırısı riski taşıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Araştırmacılara göre dünya genelindeki tüm kablosuz (Wi-Fi) bağlantılar eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik açığı taşıyor ve hepsinin 'hacklenme' riski var

16 Ekim 2017 21:39

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Araştırmacılara göre dünya genelindeki tüm kablosuz (Wi-Fi) bağlantılar eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik açığı taşıyor ve hepsinin \'hacklenme\' riski var.
Açığın son 14 yıldır tüm kablosuz ağlarda kullanılan modern şifreleme tekniklerinde bulunduğunu belirten araştırma sonuçlarına göre teoride bir kablosuz ağ menzilindeki bir hacker/saldırgan internet ağlarına bilgisayar virüsü bulaştırabilir, şifre, kredi kartı numarası veya internet üzerinden gönderilen fotoğraflar gibi iletişim unsurlarını okuyabilir. 
Surrey Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi’nden Alan Woodward tüm Wi-Fi ağların bu saldırıdan etkilenebileceğini gösteriyor. Temeldeki protokollerden birinde bulunan bir açık ve herşeyi doğru yapmış olsanız bile güvenliğiniz ihlal edilebilir durumda” dedi. Yani ağınıza güvenseniz bile bilgisayar ile modem arasındaki bağlantıda açık olduğundan riskin devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlar yapılacak en doğru hazırlığın modemi güncellemek olduğunu modem üreticisi şirketlerin web sitelerinden en güncel yamaların yüklenmesini salık veriyor. (Fotoğraflı)

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